Лукашенко заявил об «излете» его президентской жизни

Источник материала: Ежедневник

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На совещании по подготовке Всебелорусского собрания Александр Лукашенко дал клятву, а также заявил, что белорусы «хотят так, как было до выборов».

27 октября на совещании по организации Всебелорусского народного собрания на рассмотрение президента был вынесен нормативный правовой акт о подготовке мероприятия. Лукашенко подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание - это особая форма народовластия в стране. И во время форума предстоит определить, как будет развиваться государство в будущем.

"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет", - заявил он.

Президент считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. "Эту форму "народного творчества" надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях, - заметил он. - Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать".

Одним из вопросов предстоящего собрания станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет. Лукашенко подчеркнул, что за этот период достигнут высокий уровень развития агропромышленного комплекса. В текущем году собран урожай около 10,5 млн т всех зерновых. "Молодцы, это очень хороший уровень. Вот мы на него взобрались, и надо держаться на этом уровне, кто бы ни был президентом. Тогда будет хлеб, молоко и люди будут накормлены", - сказал Лукашенко.

"Жизнь идет, страна работает, развивается, - продолжил Александр Лукашенко. - Несмотря на всякие предъявляемые со стороны (прежде всего наших соседей) ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля".

Государство, по словам Лукашенко, предпринимает необходимые шаги, чтобы впредь так и продолжалось.

"Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди, особенно в Минске, оценили, что они могут потерять. Хотят так, как было до выборов. Так и будет. Мы обязаны это требование народа обеспечить. Обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами", - подчеркнул Лукашенко

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - сказал Александр Лукашенко.

Он поручил уделить внимание вопросу избрания делегатов собрания. "Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить".