Класковский: Не исключено, что уже в ближайшие недели рабочие преодолеют свой страх

Момент дедлайна народного ультиматума настал. Чем он стал — провалом или шагом вперед, узнали у политического обозревателя Александра Класковского.





— Логика Тихановской и ее команды понятна. Они пытаются обострить политическую игру и придать второе дыхание протестам, которые длятся уже третий месяц и, наверное, у части людей появился момент психологической усталости, момент фрустрации.





Салідарнасці ». Плюс репрессии режима тоже, конечно, действуют. И сезон становится все холоднее, дни все короче. Поэтому, думаю, и было принято решение об ультиматуме, — отметил политический обозреватель в экспресс-комментарии «».





Объявление дедлайна, по его мнению, смогло придать новый импульс протестному движению и привело к очередным ошибкам властей.





— В минувшее воскресенье состоялась очень мощная, очень многолюдная манифестация, самая крупная, вероятно, после августовских событий.





В понедельник прошло несколько крупных акций. Хоть власти и государственные концерны пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и говорят, что на всех предприятиях якобы идет работа в обычном режиме, на самом деле поступают сообщения с ряда предприятий, что все-таки часть работников пытается устроить забастовку.





В первую очередь, я имею ввиду электромеханический завод в Минске и ОАО « Гродно Азот». Там вообще все серьезно, там хватали людей.





И это, кстати, тоже момент показательный. Ведь Александр Лукашенко все 26 лет клялся, что он стоит горой за рабочий народ. А тут приезжает ОМОН, хватает рабочих, есть сообщения, что с ним жестоко обращались, били.





Все это будет порождать негативный резонанс в рабочей среде. И даже те, кто был аполитичным, теперь закусит губу, потому что его товарищей по труду бьют по ребрам, — считает Класковский.





Он объяснил, почему в стране не могла одномоментно начаться всеобщая забастовка, и отметил, что у начавшегося забастовочного движения есть перспективы.





— Ультиматум Тихановской аналитики с самого начала комментировали сдержанно или даже скептично. Многие приводили в пример августовские забастовки.





Для властей это очень больное место и, понятно, что тогда все ресурсы системы были брошены на то, чтобы запугать рабочих и нейтрализовать лидеров забастовочного движения. Их арестовывали, увольняли, выдавливали за границу, и теперь лидеров не хватает. Не было и достаточно времени у команды Тихановской, чтобы провести какую-то агитационную работу.





Было очевидно, что в понедельник не будет парализована экономическая жизнь страны. Но такие шаги, как ультиматум Тихановской, вгоняют систему в стресс, приводят к дополнительному напряжению.





Мы видим, что высокое руководство явно нервничает, власти начинают делать очередные ошибки, например, бить по ребрам тех же рабочих. Накануне они сели в лужу с организацией мегамитинга в поддержку Лукашенко.





Я думаю, если команда Тихановской будет и дальше изобретать новые тактические шаги, то степень напряжения власти будет возрастать. Речь идет только о готовности граждан, — уверен эксперт.





Анализируя последние события, Класковский выделил студентов.





— Белорусское студенчество — это вообще феномен. Во всем мире студенчество — это такая революционная сила, которая идет на баррикады в прямом и переносном смысле.





В Беларуси студенчество считалось пассивной массой, инициатива которой была задушена авторитарной системой. Те, кто постарше, сетовали, что, мол, выросло такое инфантильное поколение пофигистов, которое сидит в своих гаджетах.





Но оказалось, что, как трава через асфальт, проросли молодые здоровые силы в среде студенчества. И наши студенты показали, что высокие понятия, идеалы свободы для них не пустой звук.





Рискуя потерять и стипендию, и учебу, и попасть на сутки, они показывают, что готовы платить за свободу, — убежден Класковский.









Говоря о предстоящих событиях, политический обозреватель назвал причину, которая сможет усилить протестные настроения в среде рабочих.





— Конечно, в ближайшие дни официальная пропаганда и сам Лукашенко потопчутся по этой инициативе, скажут, вот, забастовка не состоялась, значит, Тихановская и ее команда никакого влияния на процессы в Беларуси не оказывают.





Но, следует отметить, что белорусские протесты развиваются по принципу самоорганизации. От Тихановской требовали сильную стратегию — она ее предложила. И если люди не поддержали, это не значит, это Тихановская виновата, это значит, что пока еще не созрели сами люди. В нее бросать камень было бы не корректно.





К тому же, есть еще один фактор. По прогнозам независимых экономистов, уже в ближайшее время начнет серьезно ухудшаться экономическая ситуация в стране. Что делать с экономикой, Лукашенко явно не знает.





Не исключено, что буквально через несколько недель в среде рабочих появятся гораздо более серьезные настроения в пользу забастовок и люди преодолеют свой страх. Так что еще не вечер, — предупредил эксперт.