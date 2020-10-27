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Фотофакт. В Минске взорвали киоск «Табакерка»
Источник материала: Навiны
Ночью 26 октября неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден.
По сообщению пресс-службы СК, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.
По данному факту Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.14 ч.2 ст.218 (покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).
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Ночью 26 октября неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден.
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