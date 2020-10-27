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Фотофакт. В Минске взорвали киоск «Табакерка»

27.10.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 26 октября неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден.

Фотофакт. В Минске взорвали киоск «Табакерка»

По сообщению пресс-службы СК, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

По данному факту Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.14 ч.2 ст.218 (покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 26 октября неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден.
 
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