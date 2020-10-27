В Березе возрождают реку Кречет — приток Ясельды

В Брестской области восстановили и очистили историческую реку Кречет, впадающую в полноводную Ясельду.

Специалисты проекта «Дадим детям чистую воду» программы New World, финансируемого благотворительным фондом The Coca-Cola Foundation, возродили более чем двухкилометровый участок реки в границах города Березы, посадили новую аллею, создав для местных жителей красивую набережную.





Кречет является правым притоком реки Ясельда. Люди жили у этих берегов еще в каменном веке, а столетие назад местные жители активно рыбачили здесь на лодках. Однако с тех пор русло Кречета покрылось илом и заросло травой, что замедлило течение и привело к размножению водорослей. Река стала мутной, издающей неприятный запах и практически непригодной для многих водных животных, а также малопривлекательной с рекреационной точки зрения.

Восстановить историческую реку взялся международный фонд The Coca-Cola Foundation в сотрудничестве с Global Water Challenge. По программе «Новый мир» на это было выделено 50 тысяч долларов.

Работы выполнило международное общественное объединение «Экологическая инициатива «БУРЕНКО-плюс», годом ранее реализовавшее два проекта по восстановлению озера Белое в Гродненской области.

Возрождать Кречет решили в три этапа в партнерстве с Республиканским биологическим заказником «Споровский» и при поддержке местного исполкома.

Заметнее всего река преобразилась в городе Береза, который она разделяет на две части. Дно здесь углубили и очистили от мусора и ила, а берега избавили от излишней растительности. Всего удалось восстановить более двух километров реки — наиболее проблемный участок. С каждым днем растут объемы воды, она становится чище и течет быстрее.





Кроме того, местная средняя школа № 1 получила оборудование для создания собственной лаборатории, в том числе кислородомер, кондуктометр, приборы для измерения жесткости воды, весы, микроскопы, тесты и реактивы. Дети смогут сами следить за качеством воды и заботиться о реке, которая должна стать украшением города.

В Березе также высажена аллея «Новая жизнь», которая призвана символизировать возрождение реки. Местные жители вместе с участниками проекта посадили молодые деревья вдоль ее берега в границах городского парка.

«Восстановление Кречета имеет большое значение не только для окружающей среды, но и для качества жизни людей в Березе. Что также важно, мы постарались вернуть реке исторический облик: сделать такой, какой ее знали наши предки — чистой, красивой и быстротекущей», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Рощупкин.

По его словам, одним из приоритетов экологической политики Системы Coca-Cola является сохранение водных ресурсов и поддержка проектов по их охране.