Головченко: Всебелорусское народное собрание может состояться в январе-феврале

Всебелорусское народное собрание состоится в начале 2021 года, сообщил премьер-министр Роман Головченко 27 сентября по итогам проведенного Александром Лукашенко совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.





«Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства. Он уточнил, что с учетом эпидемической обстановки оргкомитет может скорректировать сроки и формат собрания.

Что касается повестки дня, то планируется ее разделить на два масштабных тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В блоке социально-экономической повестки будет обсуждаться программа развития страны на пятилетку. «Мы уже сейчас видим, что не все задачи, которые ставились (на текущую пятилетку. — прим.), получилось выполнить. Где-то мы смогли уже сейчас перевыполнить доведенные задачи (я имею в виду в экономике), где-то пока не очень получилось. Поэтому президент поставил задачу прозрачно и предметно проанализировать, что необходимо сделать, какие новые механизмы избрать для того, чтобы в следующей пятилетке мы зашагали более уверенно и показали более впечатляющие темпы экономического роста», — отметил Головченко.

По его словам, отличие предстоящего форума от предыдущих в том, что на нем будет обсуждаться и широкий круг вопросов общественно-политического развития Беларуси. Сейчас эта тематика активно дискутируется на диалоговых площадках по всей стране. Как сказал Головченко, прозвучавшие предложения будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, «создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси».

По его словам, в числе обязательных требований руководства страны к формату собрания — наличие разных точек зрения, дискуссия по актуальным вопросам. «Плюрализм мнений, представительство разных социальных групп на Всебелорусском народном собрании — это основа, чтобы оно было успешным и результативным», — сказал премьер-министр.