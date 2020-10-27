ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вместе мы непобедимы": сотрудники БГУИР записали видеообращение

27.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во вторник, 27 октября, преподаватели и другие сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники записали видеообращение.

В нём они высказались по поводу насилия в стране, а также задержаний и преследования студентов и работников вуза.

“Жить в свободной Беларуси, где работают не только законы физики, но и суды принимают честные решения, где развивается IT-сектор и частный бизнес, где нужны и ценны умные люди, — это наша общая цель… Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно молчать и выполнять приказы; в стране, где неизвестные в масках задерживают и избивают мирных граждан… Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для её улучшения?” — говорится в обращении. 

Работники БГУИР требуют провести новые справедливые выборы и освободить политзаключённых. Они уверены: “Чужих проблем не бывает! Вместе мы непобедимы”.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 27 октября, преподаватели и другие сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники записали видеообращение.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Большом театре перед оперой артисты спели "Магутны Божа"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика