ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Большом театре перед оперой артисты спели "Магутны Божа"

27.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером во вторник, 27 октября, в Большом театре оперы и балета Беларуси давали оперу "Царская невеста". Но перед оперой произошло то, чего собравшиеся зрители не ожидали. В зале зазвучал гимн "Магутны Божа".

В Большом театре перед оперой артисты спели "Магутны Божа"
Очевидцы прислали видео порталу TUT.by. Занавес в это время был опущен, где находились артисты, по видео понять нельзя, но пение заполнило весь зал. Зрители отблагодарили артистов овациями и криками «Жыве Беларусь!».


Правда, не все отреагировали на такой перформанс артистов позитивно. Некоторые были возмущены. Они кричали «Прекратите безобразие», «Обнаглели уже вообще, храм искусства называется!», кто-то пошел ругаться к оркестровой яме.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером во вторник, 27 октября, в Большом театре оперы и балета Беларуси давали оперу "Царская невеста". Но перед оперой произошло то, чего собравшиеся зрители не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Готовы содействовать реформированию: 60 белорусских экономистов подписали открытое письмо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика