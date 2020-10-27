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Готовы содействовать реформированию: 60 белорусских экономистов подписали открытое письмо

27.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа авторитетных белорусских экономистов выступила с открытым обращением к общественности, в котором заявила о готовности предоставить экспертную помощь в разработке программы экономических реформ новой демократически избранной власти в Беларуси.

Готовы содействовать реформированию: 60 белорусских экономистов подписали открытое письмо
Авторы письма выразили уверенность в том, что Беларусь имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей, однако для этого необходимо разрешить множество накопленных структурных проблем.

«Если этого не сделать, Беларусь будет все более отставать по уровню жизни от более развитых соседей и развитого мира в целом, а молодежь будет стремиться уехать за рубеж, чтобы там реализовать свой потенциал», — говорится в письме.

Ситуация усугубляется политическим кризисом, который подрывает экономическое доверие и может привести к финансовым катаклизмам и снижению благосостояния людей. «Политический кризис должен быть как можно быстрее разрешен мирным путем», — подчеркивается в обращении.

Для решения существующих проблем и достижения устойчивого долгосрочного роста прежде всего необходимо создать институциональную основу, которая, по мнению авторов, должна соответствовать следующим принципам:

1) адаптация и развитие социальной инфраструктуры — системы образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления — в соответствии с ценностями и запросами белорусского общества;

2) независимость судебной системы от других ветвей власти;

3) изменение роли государства в экономическом развитии: вместо руководящей — роль гаранта развития;

4) создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех субъектов хозяйствования;

5) повышение эффективности управления госпредприятиями, разумность размеров госсектора;

6) повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты;

7) повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников;

8) развитие финансового рынка. Для успешного развития белорусской финансовой системе важно избавиться от дискредитирующих практик, обусловленных желанием государства управлять распределением финансовых ресурсов. 

Банки,  являясь финансовыми посредниками, должны быть свободны в своей деятельности, будучи ограниченными лишь нормами пруденциального регулирования и надзора. 

При этом важно создать предпосылки для развития новых финансовых институтов, рынков и секторов (фондовый рынок, ипотечное кредитование, накопительные пенсионные фонды, инвестиционные и инновационные фонды, производные финансовые инструменты, микрофинансирование для малого бизнеса, страхование и др.);

9) развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений;

10) повышение конкурентоспособности и инновационности экономики через развитие предпринимательской инициативы, создание экосистемы развития стартапов и содействие развитию венчурных инвестиций;

11) приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики.

Власть не должна злоупотреблять своими возможностями для создания краткосрочных иллюзий экономического благополучия, за которые придется расплачиваться впоследствии потерями благосостояния и финансовыми катаклизмами, говорится в обращении.

Авторы отмечают, что названные принципы не затрагивают всех проблем белорусской экономики, это лишь приоритетные направления выхода из кризиса. 

Существующая социально-экономическая модель больше не справляется с задачами развития страны и улучшения качества жизни граждан, резюмировали они.

Письмо подписали 60 экономистов, в числе которых такие известные специалисты, как Сергей Гуриев, Дмитрий Крук, Сергей Чалый, Константин Сонин, Юрий Церлюкевич, Вадим Иосуб и многие другие.
 
 
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Группа авторитетных белорусских экономистов выступила с открытым обращением к общественности, в котором заявила о готовности предоставить экспертную помощь в...
 
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