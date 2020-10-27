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Oops! Госпредприятия и без забастовок заработали в 3,4 раза меньше, чем в прошлом году

27.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Радио «Свобода» выяснило, что и без забастовок беларуские заводы заработали в несколько раз меньше, чем в прошлом году. А вот сколько денег потеряет экономика, если заводы остановятся полностью.

Так, «Гродно-Азот» за прошлый год заработал 82,3 миллиона рублей. Это по 331 тысяче рублей ежедневно (учитываются все рабочие дни). Столько же потеряет экономика, если завод простоит хотя бы день — и это без учета дорогостоящей процедуры запуска производства после остановки.

Чистая прибыль всех промышленных предприятий Беларуси с января по август составила 1,4 миллиарда рублей. Это в 3,4 раза меньше чем за такой же период прошлого года. При этом выросло и число убыточных предприятий: в прошлом году их было 310, а в этом — 364.

За 8 месяцев нынешнего 2020 года все предприятия зарабатывают в рабочий день лишь 7,6 миллиона рублей. Следовательно, столько же потеряла бы экономика за каждый день простоя, если бы все заводы остановились.

Пока что только два крупных предприятия опубликовали отчеты о прибыли и убытках этого года.

МТЗ за январь-июнь получил 53,5 миллиона рублей убытка — в прошлом году за этот же период была прибыль в 34,9 миллиона рублей.

БМЗ первое полугодие работал с прибылью в 33 тысячи рублей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Радио «Свобода» выяснило, что и без забастовок беларуские заводы заработали в несколько раз меньше, чем в прошлом году. А вот сколько денег потеряет экономика, если...
 
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