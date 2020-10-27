Релиз Cyberpunk 2077 опять перенесли

Студия говорит, что основная сложность связана с большим количеством платформ, на которых выходит игра: Google Stadia, PC, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S.

Первоначально игра должна была выйти в апреле 2020 года. Затем ее отодвинули на сентябрь, ноябрь, а теперь уже и на декабрь 2020 года.