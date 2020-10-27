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Релиз Cyberpunk 2077 опять перенесли

27.10.2020 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Студия говорит, что основная сложность связана с большим количеством платформ, на которых выходит игра: Google Stadia, PC, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S.

Первоначально игра должна была выйти в апреле 2020 года. Затем ее отодвинули на сентябрь, ноябрь, а теперь уже и на декабрь 2020 года.

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