Пиротехника против «Табакерки». На Старовиленском тракте неизвестные повредили киоск

Источник материала: Onliner

За два длинных года Минск так и не принял «Табакерки»: темно-серые будки, раскиданные то тут, то там, преимущественно неработающие, вызывают отторжение у многих горожан. Грани ларьков исписывали баллончиками, щели заливали монтажной пеной, продаваемую продукцию бойкотировали. На днях борьба с киосками вышла на новый уровень. Следственный комитет сообщает , что один из ларьков пережил «хлопок».

— По предварительным данным, ночью 26 октября текущего года неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден, — говорится в сообщении СК. Странно, что в официальном заявлении использовали именно такую формулировку, ведь куда более значимые события в Минске именовали просто «хлопком».

— На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты объекты и предметы, которые могут иметь отношение к случившемуся. Следователями допрашиваются свидетели произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Экспертам ГКСЭ поручено проведение ряда экспертиз, в том числе взрывотехнической и экспертизы горюче-смазочных материалов.









По данному факту Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 ч. 2 ст. 218 («Покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обстоятельства произошедшего выясняются.