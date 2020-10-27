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Пиротехника против «Табакерки». На Старовиленском тракте неизвестные повредили киоск

27.10.2020 21:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За два длинных года Минск так и не принял «Табакерки»: темно-серые будки, раскиданные то тут, то там, преимущественно неработающие, вызывают отторжение у многих горожан. Грани ларьков исписывали баллончиками, щели заливали монтажной пеной, продаваемую продукцию бойкотировали. На днях борьба с киосками вышла на новый уровень. Следственный комитет сообщает, что один из ларьков пережил «хлопок».

По предварительным данным, ночью 26 октября текущего года неизвестный установил под киоск «Табакерка» на Старовиленском тракте пиротехническое изделие. В результате взрыва торговый объект был поврежден, — говорится в сообщении СК. Странно, что в официальном заявлении использовали именно такую формулировку, ведь куда более значимые события в Минске именовали просто «хлопком».

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты объекты и предметы, которые могут иметь отношение к случившемуся. Следователями допрашиваются свидетели произошедшего, изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях. Экспертам ГКСЭ поручено проведение ряда экспертиз, в том числе взрывотехнической и экспертизы горюче-смазочных материалов.

Пиротехника против «Табакерки». На Старовиленском тракте неизвестные повредили киоск
Пиротехника против «Табакерки». На Старовиленском тракте неизвестные повредили киоск

По данному факту Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 ч. 2 ст. 218 («Покушение на умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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За два длинных года Минск так и не принял «Табакерки»: темно-серые будки, раскиданные то тут, то там, преимущественно неработающие, вызывают отторжение у многих...
 
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