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МВД: За сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы
Источник материала: Навiны
Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного — за сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале.
С начала года МВД зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки. Из них один — в Могилеве, шесть — в Бобруйске.
Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц.
В министерстве указывают, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 базовых величин (ст. 18.1. КоАП). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет штраф от 2 до 10 базовых величин (ст. 18.3. КоАП).
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Премьер-министр Роман Головченко сегодня также обратил внимание на ситуацию, которая складывается на железной дороге, и назвал происходящее там диверсиями: «А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что, нам объявляют рельсовую войну?»
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Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного — за сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической...
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