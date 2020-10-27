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МВД: За сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы

27.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного — за сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале.

МВД: За сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы

С начала года МВД зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки. Из них один — в Могилеве, шесть — в Бобруйске.

Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц.

В министерстве указывают, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 базовых величин (ст. 18.1. КоАП). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет штраф от 2 до 10 базовых величин (ст. 18.3. КоАП).

Александр Лукашенко на совещании 27 октября заявил, что протестующие «по многим направлениям перешли красную черту». «Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко сегодня также обратил внимание на ситуацию, которая складывается на железной дороге, и назвал происходящее там диверсиями: «А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что, нам объявляют рельсовую войну?»

 
Теги: Могилев
 
 
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