МВД: За сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы

Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного — за сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале.





С начала года МВД зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки. Из них один — в Могилеве, шесть — в Бобруйске.

Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц.

В министерстве указывают, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 базовых величин (ст. 18.1. КоАП). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет штраф от 2 до 10 базовых величин (ст. 18.3. КоАП).

Александр Лукашенко на совещании 27 октября заявил , что протестующие «по многим направлениям перешли красную черту». «Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко.

Премьер-министр Роман Головченко сегодня также обратил внимание на ситуацию, которая складывается на железной дороге, и назвал происходящее там диверсиями: «А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что, нам объявляют рельсовую войну?»