Журналистка Елена Довнар вышла на свободу после 30 суток ареста

Белсат. Елена говорит, что в Барановичах она сидела в камере, где было 18 человек. На Окрестина девушка почти все время сидела одна, на четыре дня ее перевели в карцер без объяснения причин, передает





«Выдержала, благодаря поддержке родных. Записки передавали. Но когда я должна была выйти, а мне сказали, что еще один протокол… сил уже нет, хочешь сдаться, просто что 15 суток еще не выдержу, но какие-то силы появляются, и ты говоришь себе, что надо держаться», – рассказывает Елена после освобождения.





23-летнюю Елену Довнар задержали 26 сентября на Женском марше. На нее составляли два протокола: за участие в акции 26 сентября и неповиновение милиции.





Судья Октябрьского суда столицы Александр Руденко дал девушке не только сутки, но и штраф – 1350 рублей.





2 октября ее перевезли из жодинского изолятора в барановичский. Мол, в жодинском не хватало мест. 12 октября девушке дали еще 15 суток.