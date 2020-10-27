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Журналистка Елена Довнар вышла на свободу после 30 суток ареста

27.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фрилансер Елена Довнар вышла на свободу из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста.

Журналистка Елена Довнар вышла на свободу после 30 суток ареста
Елена говорит, что в Барановичах она сидела в камере, где было 18 человек. На Окрестина девушка почти все время сидела одна, на четыре дня ее перевели в карцер без объяснения причин, передает Белсат.

«Выдержала, благодаря поддержке родных. Записки передавали. Но когда я должна была выйти, а мне сказали, что еще один протокол… сил уже нет, хочешь сдаться, просто что 15 суток еще не выдержу, но какие-то силы появляются, и ты говоришь себе, что надо держаться», – рассказывает Елена после освобождения.

23-летнюю Елену Довнар задержали 26 сентября на Женском марше. На нее составляли два протокола: за участие в акции 26 сентября и неповиновение милиции. 

Судья Октябрьского суда столицы Александр Руденко дал девушке не только сутки, но и штраф – 1350 рублей. 

2 октября ее перевезли из жодинского изолятора в барановичский. Мол, в жодинском не хватало мест. 12 октября девушке дали еще 15 суток.
 
 
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Фрилансер Елена Довнар вышла на свободу из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста.
 
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