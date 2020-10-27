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Марш Памяти: Позняк призывает 1 ноября идти на Куропаты

27.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционного шествия на Дзяды в Куропаты в этом году не будет, узнала Свабода.


Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк призвал, чтобы в Куропаты пошли участники традиционного воскресного марша.

Ежегодное шествие проводит Консервативно-христианская партия под руководством Позняка. В этом году, как узнала Свобода, члены партии призывают 31 октября в 10.00 прийти на толоку в Куропаты, чтобы привести мемориал в порядок.

На своей странице в интернете Позняк призвал, чтобы именно в Куропаты направились участники марша, которые каждое воскресенье проходят в Минске.

"1 ноября на Дзяды - в День Всех Святых и в День памяти предков - должен быть марш памяти в Куропаты. Тьма должна умереть перед духом тысяч белорусов. Пойдите в Куропаты на Дзяды! Чтите память, чтобы иметь будущее", - написал Зенон Позняк, открыватель правды о Куропатах как месте массовых сталинских репрессий.
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционного шествия на Дзяды в Куропаты в этом году не будет, узнала Свабода.
 
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