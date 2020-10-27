Водитель внедорожника умышленно сбил милиционера в Гродно

Вечером 25 октября водитель внедорожника сбил и провез на капоте милиционера.





По сообщению пресс-службы МВД, участковый инспектор Ленинского РОВД вышел из подъезда дома по ул. Лиможа. Он увидел, что прохожий сфотографировал его служебный автомобиль, и попытался узнать цель съемки. Тот сел в BMW X5, сбил инспектора, протащил его на капоте около 10 метров и сбросил на повороте.

Задержанным оказался трезвый 33-летний индивидуальный предприниматель. В его отношении возбуждено уголовное дело.