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Водитель внедорожника умышленно сбил милиционера в Гродно
Источник материала: Навiны
Вечером 25 октября водитель внедорожника сбил и провез на капоте милиционера.
По сообщению пресс-службы МВД, участковый инспектор Ленинского РОВД вышел из подъезда дома по ул. Лиможа. Он увидел, что прохожий сфотографировал его служебный автомобиль, и попытался узнать цель съемки. Тот сел в BMW X5, сбил инспектора, протащил его на капоте около 10 метров и сбросил на повороте.
Задержанным оказался трезвый 33-летний индивидуальный предприниматель. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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Вечером 25 октября водитель внедорожника сбил и провез на капоте милиционера.
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