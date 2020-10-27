Лукашенко про воскресный разгон: «Пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками толпа ринулась в районы»

Источник материала: Onliner

В воскресенье в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошли по улицам и проспектам Минска. А в конце марша случился жесткий разгон. Все произошло на улице Орловской. Сегодня Александр Лукашенко высказался на этот счет. Расширенную цитату приводит канал СТВ.

— Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек ринулись в эти районы?

Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать.