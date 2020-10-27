ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко про воскресный разгон: «Пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками толпа ринулась в районы»

27.10.2020 22:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В воскресенье в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошли по улицам и проспектам Минска. А в конце марша случился жесткий разгон. Все произошло на улице Орловской. Сегодня Александр Лукашенко высказался на этот счет. Расширенную цитату приводит канал СТВ.

— Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек ринулись в эти районы?

Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прекращено административное дело в отношении журналиста «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика