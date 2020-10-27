Двух врачей Минской областной больницы выпустили из милиции после составления протоколов

Задержанных вечером 27 октября двух анестезиологов Минской областной больницы выпустили из милиции после составления протоколов, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества «Белые халаты».





Врачи вышли после работы поддержать коллег из РНПЦ «Кардиология». Анну Сущинскую и Анну Карась неизвестные «забрали прямо возле больницы и увезли в неизвестном направлении».

Как выяснилось позднее, они были доставлены в Боровлянский отдел милиции. Коллеги и родственники приехали поддержать задержанных. «На каждую составили протокол, врачи подписали "не согласны"», — говорится в сообщении.

Утром 27 октября возле станции метро «Грушевка», на проспекте Дзержинского, в ходе акции солидарности силовики задержали десять сотрудников РНПЦ «Кардиология» и врача 4-й городской клинической больницы. Из-за задержаний было приостановлено выполнение запланированных на вторник операций в кардиоцентре. Все задержанные были доставлены в Московское РУВД, где на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Около полудня всех медиков отпустили.