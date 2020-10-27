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Прекращено административное дело в отношении журналиста «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого

27.10.2020 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прекращено административное дело в отношении журналиста Алеся Пилецкого. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Прекращено административное дело в отношении журналиста «Радыё Свабода» Алеся Пилецкого
Алесь Пилецкий. Фото: личный архив

5 сентября Пилецкий как аккредитованный журналист «Радыё Свабода» освещал женский марш в Минске. Как и при работе на других акциях, он был в жилете «Пресса» и с журналистким бейджем.

Несмотря на это, в отношении Пилецкого милицией был начат административный процесс за участие в марше, 12 октября он был опрошен в Заводском РУВД. После опроса милиция должна была принять решение, составлять ли на Пилецкого протокол.

По словам журналиста, 27 октября он получил письмо за подписью начальника Заводского РУВД, в котором говорится, что подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 23.34 КоАП, прекращена.

 
Теги: Минск
 
 
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Прекращено административное дело в отношении журналиста Алеся Пилецкого. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
 
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