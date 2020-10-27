|
«Локомотив» проиграл «Баварии», «Шахтер» обошелся без сенсаций в матче с «Интером»
Источник материала: Tut.by
27 октября стартовал очередной тур группового этапа Лиги чемпионов. Первыми его отыграли команды из соседних стран — московский «Локомотив» принимал мюнхенскую «Баварию», а донецкий «Шахтер» — «Интер» из Милана.
И если в первом туре украинская команда сотворила сенсацию, обыграв в гостях «Реал» (после первого тайма ведя в счете 3:0), то дома никаких чудес не произошло. Впрочем, результат для «Шахтера» все равно положительный — ничья 0:0 и пока первое место в группе.
В Москве тоже обошлось без сенсаций, хотя к 79-й минуте счет «Локомотива» с грозным соперником был ничейным. У «Баварии» отличились Горетцка (13-я минута) и Киммих (79), у железнодорожников — Миранчук (70). Итоговый счет — 1:2. Белоруса Лисаковича на этот раз выпустили лишь на 89-й минуте встречи, и ничем отметиться он не успел.
Сегодня также состоялись следующие матчи:
«Аталанта» — «Аякс» — 2:2;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной тур розыгрыша Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)