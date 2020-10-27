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«Локомотив» проиграл «Баварии», «Шахтер» обошелся без сенсаций в матче с «Интером»

28.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 октября стартовал очередной тур группового этапа Лиги чемпионов. Первыми его отыграли команды из соседних стран — московский «Локомотив» принимал мюнхенскую «Баварию», а донецкий «Шахтер» — «Интер» из Милана.


Фото: Reuters

И если в первом туре украинская команда сотворила сенсацию, обыграв в гостях «Реал» (после первого тайма ведя в счете 3:0), то дома никаких чудес не произошло. Впрочем, результат для «Шахтера» все равно положительный — ничья 0:0 и пока первое место в группе.

В Москве тоже обошлось без сенсаций, хотя к 79-й минуте счет «Локомотива» с грозным соперником был ничейным. У «Баварии» отличились Горетцка (13-я минута) и Киммих (79), у железнодорожников — Миранчук (70). Итоговый счет — 1:2. Белоруса Лисаковича на этот раз выпустили лишь на 89-й минуте встречи, и ничем отметиться он не успел.

Сегодня также состоялись следующие матчи:

«Аталанта» — «Аякс» — 2:2;
«Атлетико» — «Зальцбург» — 3:2,
«Боруссия» М — «Реал» — 2:2,
«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» — 2:0,
«Марсель» — «Манчестер Сити» — 0:3,
«Порту» — «Олимпиакос» — 2:0.

 
 
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