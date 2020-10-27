«Мешал проехать, ругался матом». Узнали, почему водитель BMW начал бить парня с БЧБ-флагом

Источник материала: Tut.by

«Тот парень был пьян, стоял прямо на полосе и мешал проехать, на замечания отвечал матом», — говорит об инциденте Анна, жена водителя BMW, который в воскресенье, 25 октября, в Чижовке свалил парня с БЧБ-флагом с ног, несколько раз ударил его руками и ногами, потом сел в машину и уехал.

За рулем BMW находился 34-летний Дмитрий. Мы не смогли до него дозвониться, поэтому о происшествии рассказала его супруга Анна. Девушка пояснила, что ее муж обычный работяга, к силовым структурам не имеет никакого отношения и связей в милиции у них нет. Их семья аполитична, они не «лукашисты», как предполагали многие комментаторы под видео, а инцидент с парнем с БЧБ-флагом на проезжей части произошел вовсе не из-за символики.

— Супруг забрал мою маму с дачи и возвращался домой около 15.00−16.00. Этот молодой человек (с БЧБ-флагом. — Прим. ред.) стоял в полосе именно там, где ездят машины. Мой супруг пытался его два раза объехать, но тот не давал этого сделать.

По словам Анны, Дмитрий вышел из автомобиля и сделал парню замечание. При этом он заметил, что тот был изрядно выпившим.

Парень ответил: «Какого … ты здесь едешь? Иди … отсюда». И в сторону моего мужа сделал движение головой, вроде бы называется «бычка дать». Дмитрий среагировал соответственно. А уехал он потому, что испугался, тем более он вез мою маму — там уже начала собираться толпа, и все люди были за этого молодого человека с символикой, — пояснила девушка.

Вечером того же дня Дмитрию позвонил участковый милиционер: девушка-свидетель сфотографировала номер BMW и сообщила правоохранителям. Автомобилист рассказал о том, как все произошло, а участковый поинтересовался, будет ли он писать заявление о перекрытии парнем дороги, использовании символики.

— Дима сказал, что заявление писать не будет. Тот парень тоже заявление не писал. На этом все завершилось, — пояснила Анна, а потом добавила: — Мой муж — самый лучший муж на свете, мы с ним 13 лет вместе, он не пьет и не курит.

Позже ситуацию пояснил и сам Дмитрий: Анна передала нам его видеообращение.

В нем мужчина подтверждает, что не лезет в политику, говорит, что флаг здесь ни при чем, и приносит свои извинения избитому парню.