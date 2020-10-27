Что там слышно об уголовных делах за насилие над демонстрантами со стороны силовиков? Отвечает Генпрокуратура

Источник материала: KYKY

Специалист Генпрокуратуры Андрей Сербун дал интервью каналу «Беларусь 1». Тележурналист задал вопрос на тему, «достаточно болезненную для общества», — милицейском насилии о протестующих. Он поинтересовался у Сербуна, расследуются ли эти уголовные дела или эпизоды, и вот какой ответ получил:

«В настоящее время по каждому поступившему в органы прокуратуры, в подразделения Следственного комитета заявлению проводится проверка в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. В ходе данной проверки, кроме исследования доводов, приведенных заявителем о неправомерности [действий] сотрудников правоохранительных органов, также будет проверяться правомерность действий самого заявителя в этих ситуациях.

По каждому поступившему в правоохранительные органы заявлению об оказании насилия в отношении мирных граждан назначается судебно-медицинская экспертиза. Зачастую проведение данных экспертиз занимает достаточно длительный промежуток времени, потому что необходимо дождаться окончания лечения, истребовать медицинскую документацию, предоставить ее экспертам. И, соответственно, эксперты уже, с учетом полученных всех сведений, будут давать оценку на предмет тяжести телесных повреждений, имеющихся у гражданина».

При этом с преследованием сторонников перемен «правоохранители» справляются куда быстрее. Так, по словам Сербуна, на данный момент возбуждено уже более 500 уголовных дел, связанных с протестами. Большинство «уголовок» касается событий в Минске.

Сообщается, что дела заведены по статьям 364 УК (насилие либо угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 369 УК (оскорбление представителя власти), 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 370 УК (надругательство над государственными символами), 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций), 339 УК (хулиганство), 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества), 293 УК (массовые беспорядки).

Сумма ущерба от противоправных действий, заявил представитель Генпрокуратуры, составила более 18 тысяч рублей, 15 тысяч из них уже возмещены.