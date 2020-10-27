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Лукашенко о событиях воскресенья: Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, сотни человек ринулись в эти районы

28.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания прокомментировал жесткие действия силовиков при разгоне протестного марша в Минске в воскресенье, 25 октября.

Лукашенко о событиях воскресенья: Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, сотни человек ринулись в эти районы

«Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?» — заявил Лукашенко, отрывок выступления которого показал телеканал СТВ.

«Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч (глава Совбеза Валерий Вакульчик. — ред.). Поэтому начинаем работать», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 25 октября в Минске марш «Народный ультиматум» завершился жестким разгоном. На улице Орловской недалеко от Центрального РУВД применялись светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадавших увозили машины скорой помощи. Силовики врывались в квартиры близлежащих домов в поисках укрывшихся демонстрантов.

Это был уже одиннадцатый марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. По оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам.
 
Теги: Минск
 
 
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