Лукашенко о событиях воскресенья: Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, сотни человек ринулись в эти районы

Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания прокомментировал жесткие действия силовиков при разгоне протестного марша в Минске в воскресенье, 25 октября.





«Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?» — заявил Лукашенко, отрывок выступления которого показал телеканал СТВ.

«Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч (глава Совбеза Валерий Вакульчик. — ред.). Поэтому начинаем работать», — сказал Лукашенко.