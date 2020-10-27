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Лукашенко о протестующих: Пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками толпа

28.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на совещании заявил, что это был его приказ разогнать протестующих в воскресенье на улице Орловской в Минске.

«Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет – ходили-ходили по Минску. Цель была захватить центр — в центр не пустили. Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу», - заявил Лукашенко. (Запись совещания показали в эфире Беларусь 1).

«Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая? Сотни человек ринулись в эти районы. Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», - продолжил он.

«Это не нормально, это нетерпимо, Валерий Павлович», - заявил Лукашенко, обращаясь к главе Совбеза Вакульчику, - «Поэтому начинаем работать»…

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко сегодня на совещании заявил, что это был его приказ разогнать протестующих в воскресенье на улице Орловской в Минске.
 
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