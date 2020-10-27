Латушко просит бастующих не подставлять себя зверствующему омону

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко отметил важность продолжения забастовки, однако просит бастующих уйти с улиц и не подставлять себя зверствующему омону.

«…национальную забастовку нужно продолжать. Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений. Чтобы поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу, который идёт на жёсткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь», - заявил Латушко.

«Национальную забастовку важно продолжать - она поможет скорому падению преступного режима. Бастуйте внутри своих офисов, заводов, школ, университетов и других учреждений. Отстаивайте свои права в безопасности. Очень скоро нам нужно будет вновь собраться и выйти на улицы с мирными протестами», - подчеркнул Латушко.

«Волна забастовок может принять новые формы и масштабы по всей стране. Это обязательно сработает. У режима нет денег и других ресурсов. Прибыль предприятий за год упала в 3 раза, задолженности растут, многим сотрудникам сокращают рабочий день и задерживают зарплаты. Скоро начнутся перебои с пенсиями и другими социальными выплатами», - предупредил он.

«Это временно, и с приходом новых демократических сил страна начнёт восстанавливаться — у нас есть набор конкретных антикризисных действий. Все уволенные будут восстановлены. Арестованные — освобождены. Незаконно осужденные — оправданы. И помните: всех — не отчислят, не уволят, не арестуют. Управлять страной, которая больше не подчиняется, власть не сможет».

«Власть окончательно утратила рассудок и готова разрушить всю страну ради того, чтобы удержаться», - заключил он.