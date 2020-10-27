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Приказ разогнать протестующих на Орловской отдал лично Лукашенко - сам признался
Источник материала: Партизан
И очень надеемся, ответит за это, как и за все остальное насилие и кровь в нашей стране.
«Цель [демонстрантов] была захватить центр — не пустили, — описал свою версию произошедшего Лукашенко. — Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?
Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», - цитирует Лукашенко
Только гна самом деле все было с точностью до наоборот.
Напомнии также, что 25 октября на Орловской против митингующих применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по фото и видео видно, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.
Причем речь идет о том, что
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И очень надеемся, ответит за это, как и за все остальное насилие и кровь в нашей стране.
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