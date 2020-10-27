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Приказ разогнать протестующих на Орловской отдал лично Лукашенко - сам признался

28.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И очень надеемся, ответит за это, как и за все остальное насилие и кровь в нашей стране.

Приказ разогнать протестующих на Орловской отдал лично Лукашенко - сам признался
«Цель [демонстрантов] была захватить центр — не пустили, — описал свою версию произошедшего Лукашенко. — Сумерки. Пошли на отделы милиции, пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?

Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», - цитирует Лукашенко kyky_org


Напомнии также, что 25 октября на Орловской против митингующих применялись спецсредства, что не стала отрицать минская милиция. Какие — она не уточнила, но по фото и видео видно, что в людей бросали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями. 


Позже медики заявили о десятках раненых, а правозащитники потребовали возбуждения уголовных дел за неправомерное применение силовиками оружия и насилия против мирных демонстрантов.
 
 
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И очень надеемся, ответит за это, как и за все остальное насилие и кровь в нашей стране.
 
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