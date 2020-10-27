Список Forbes: российские блогеры с самым высоким доходом на YouTube

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Лидирует в рейтинге канал LABELCOM, известный своим шоу "Что было дальше?" с участием российских стендаперов Нурлана Сабурова и Алексея Щербакова, сообщает Forbes на своем сайте.

Видео, выходящие на LABELCOM, смотрят 4,5 млн подписчиков. Доход от рекламы - 3,55 млн долларов. "Реклама на канале в среднем самая дорогая и востребованная — в "Что было дальше?" она продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей такие крупные компании, как "Газпром Нефть" и Samsung", отмечают в Forbes.

Второе место занял YouTube-канал, посвященный обзорам техники и гаджетов, - Wylsacom. За творчеством его создателя Валентина Петухова следят 9,6 млн подписчиков. За год канал заработал на рекламе 3,41 млн долларов.

Бронзу получил комик Александр Гудков. Его канал "Чикен Карри" расположился на третьем месте. Просмотры видеоблогов Гудкова принесли ему 1,13 млн долларов дохода. В том числе благодаря верной армии подписчиков – два с половиной млн пользователей смотрят шоу Comment Out.

В пятерку лидеров вошли также знаменитый журналист, работающий в жанре видеоинтервью, Юрий Дудь (8,2 млн подписчиков) и актер Антон Лапенко (2,8 млн подписчиков) . Оба блогера заработали за год на рекламе 0,98 млн долларов.

Проводила исследование компания WhoIsBlogger. Всего в их список вошло 100 YouTube-каналов. При подсчете доходов инфлюенсеров оценивались данные за год. При этом затраты блогеров на создание контента, прибыль от монентизации и донаты – добровольные денежные пожертвования от подписчиков – не учитывались.

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