В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 258,11 рубля (сейчас — 256,1). К примеру, социальная пенсия по возрасту вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля.
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2021 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 ноября вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. В пересчете по официальному курсу доллара Нацбанка на 28 октября (2,5534 рубля) эта сумма ровняется почти 51 доллар.
Вид пенсии или надбавки
с 1 ноября
сколько составит прибавка
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
283,92
+2,21
инвалидам с детства 2-й группы
245,21
+1,91
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
219,39
+1,7
инвалидам 3-й группы
193,58
+1,5
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
129,06
+1,01
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
206,49
219,39
245,21
283,92
+1,61
+1,7
+1,91
+2,21
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)
64,53
+0,5
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
48,4
64,53
+0,38
+0,5
С 1 ноября также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.