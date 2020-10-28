В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель со следующего месяца увеличится до 258,11 рубля (сейчас — 256,1). К примеру, социальная пенсия по возрасту вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца января 2021 года. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 ноября вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля. В пересчете по официальному курсу доллара Нацбанка на 28 октября (2,5534 рубля) эта сумма ровняется почти 51 доллар.

Вид пенсии или надбавки с 1 ноября сколько составит прибавка социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 283,92 +2,21 инвалидам с детства 2-й группы 245,21 +1,91 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 219,39 +1,7 инвалидам 3-й группы 193,58 +1,5 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 129,06 +1,01 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 206,49 219,39 245,21 283,92 +1,61 +1,7 +1,91 +2,21 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 64,53 +0,5 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 48,4 64,53 +0,38 +0,5

С 1 ноября также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.