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С ноября повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка
Источник материала: Tut.by
С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума, он составит 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля). Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Прибавка составит от 1,01 до нескольких рублей.
Новый размер БПМ будет действовать до конца января следующего года. Изменение его размера предусмотрено соответствующим
В последний раз эти пособия
В денежном выражении прибавка составит от 1,01 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля.
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля).
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 ноября составит 2 581,1 рубля (сейчас — 2561 рубль), а при рождении второго и последующих детей — 3 613,54 рубля (сейчас — 3 585,4 рубля).
Пропорционально росту БПМ с 1 ноября изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума, он составит 258,11 рубля (сейчас - 256,1 рубля). Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий,...
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