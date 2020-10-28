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С ноября повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка

28.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума, он составит 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля). Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Прибавка составит от 1,01 до нескольких рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый размер БПМ будет действовать до конца января следующего года. Изменение его размера предусмотрено соответствующим постановлением Минтруда.

В последний раз эти пособия пересматривали с 1 августа. В среднем выплаты вырастут на 0,8%. При этом месячная инфляция за август составила 0,2%, за сентябрь — 0,9%(данные октябрь будут, как планируется, озвучены Белстатом в первой половине ноября).

В денежном выражении прибавка составит от 1,01 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 1,01 рубля — до 129,06 рубля.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 ноября
вид пособия размер пособия на сколько вырастет
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 129,06

+1,01 

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

129,06

+1,01

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

180,68

+1,41

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья

с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

 

258,11

 

258,11

 

309,73

 

+2,01 

 

+2,01 

 

+2,41 
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 180,68

+1,41 

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 258,11 рубля (сейчас — 256,1 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 ноября составит 2 581,1 рубля (сейчас — 2561 рубль), а при рождении второго и последующих детей — 3 613,54 рубля (сейчас — 3 585,4 рубля).

Пропорционально росту БПМ с 1 ноября изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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С 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума, он составит 258,11 рубля (сейчас - 256,1 рубля). Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий,...
 
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