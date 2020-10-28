Президент «Барселоны» подал в отставку

Источник материала: Tut.by

Жозеп Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны» и прокомментировал свое решение.



Фото: fcbarcelona.com

«Я объявляю о своей отставке, а также об отставке совета директоров. Это общее решение.

После поражения в Лиге чемпионов [от „Баварии“ со счетом 2:8] самым простым решением была бы отставка.

Сразу после поражения нужно было принять фундаментальные решения, которые должны были гарантировать клубу устойчивое будущее. Это пришлось бы делать посреди пандемии, а мы не могли оставить клуб в руках менеджеров с ограниченными навыками.

Кто приглашал бы тренера, кто подписывал бы футболистов? Кто добился бы того, чтобы Месси остался, кто добился бы оптимизации зарплат? Это были обязанности совета директоров.

Мы назначили выборы на ближайшую доступную дату. Отставка в более ранний период привела бы к кризису власти за считаные недели до принятия важнейших решений. У нас не было причин уходить в отставку, учитывая, что выборы были назначены на март. Мы не хотели сбегать из-за давления. В „Барсе“ переход власти должен был упорядоченным», — приводит слова Бартомеу Sports.ru со ссылкой на Marca.