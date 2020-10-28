Вкусно и просто. Тыквенная каша с рисом на молоке

Ингредиенты

Тыква 350 г Рис 100 г Вода 150 мл Молоко 400 мл Масло сливочное по вкусу Соль 1/3 ч. л. Сахар 100 г Ваниль, корица по вкусу Изюм, курага, чернослив, орехи по вкусу

Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем кубиками, кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим на слабом огне 10 минут после закипания. Затем добавляем молоко, соль и сахар. Перемешиваем все компоненты и доводим до кипения.

Рис моем и пересыпаем в кастрюлю с тыквой и варим кашу минут 20 на маленьком огне. За 5 минут до готовности добавляем ваниль и корицу. При желании кладем в кашу изюм, курагу, чернослив, любые семечки и орехи. Приятного аппетита!