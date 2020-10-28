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Вкусно и просто. Тыквенная каша с рисом на молоке

28.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Тыквенная каша с рисом на молоке

Фото: iamcook.ru

Ингредиенты

Тыква 350 г
Рис 100 г
Вода 150 мл
Молоко 400 мл
Масло сливочное по вкусу
Соль 1/3 ч. л.
Сахар 100 г
Ваниль, корица по вкусу
Изюм, курага, чернослив, орехи по вкусу

Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем кубиками, кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим на слабом огне 10 минут после закипания. Затем добавляем молоко, соль и сахар. Перемешиваем все компоненты и доводим до кипения.

Рис моем и пересыпаем в кастрюлю с тыквой и варим кашу минут 20 на маленьком огне. За 5 минут до готовности добавляем ваниль и корицу. При желании кладем в кашу изюм, курагу, чернослив, любые семечки и орехи. Приятного аппетита!

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В качестве завтрака или ужина предлагаем приготовить вкусную, ароматную и нежную кашу.
 
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