Если заканчивается «пластик», на какой заменить? Обзор бесплатных карт с кэшбеком, скидками и доставкой

Источник материала: Tut.by

Если вам нужна карта только для получения переводов и снятия налички или, например, заканчивается «пластик» и вы хотите выпустить что-то подешевле — на эти случаи в некоторых банках есть бесплатные карты. Платить не нужно ни за выпуск, ни за обслуживание, предусмотрена доставка и даже начисляется кэшбек и действуют скидки. FINANCE.TUT.BY выяснил, где можно выпустить такие карты, какие по ним «плюшки» и нужно ли приходить за «пластиком» в банк.





Пенсионные и виртуальные карты в наш обзор не вошли. О них можно прочесть информацию здесь и здесь .

Семь белорусских банков предлагают к выпуску полностью бесплатные карты — какие-то можно оформить только в рублях, какие-то и в иностранной валюте. Во всех банках предусмотрена доставка почтой или курьером, кроме Беларусбанка . А в РРБ-Банке , в отличие от остальных, доставка платная (13 BYN).

В зависимости от банка, по бесплатным картам можно получить и дополнительную выгоду: где-то это будет кэшбек и скидки в продуктовых магазинах, магазинах техники, медцентрах, а где-то — начисление процентов (в размере 3 поцента годовых) на остаток.

Название банка Возможности бесплатных карт Валюта счета, срок действия Беларусбанк БЕЛКАРТ с чипом Картой можно также рассчитываться в сети платежной системы «Мир» и ее партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Есть возможность оформить овердрафт. Доставка карты не предусмотрена, но можно заказать неименной «пластик», который выдается сразу при обращении в банк. BYN; 5 лет Белгазпромбанк Visa Classic или MasterCard Standard Можно открыть кредит по карте на выгодных условиях на срок до 3 лет. Доступно оформление онлайн и доставка почтой. BYN, USD, EUR, RUB, PLN; 5 лет Visa Cashalot Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%. Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7.5% в магазине сантехники «МВЛ», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 4% в автошколе «Стиринг», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет и др. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. BYN; 5 лет Белорусский народный банк MasterCard Standard Эту карту можно выпустить бесплатно до конца года. Есть возможность подключить кэшбек. Доступны оформление онлайн и курьерская и адресная доставки. USD/BYN/EUR; 2 года Банк Дабрабыт Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический» Действует программа лояльности «КОЛА». Например, в магазине 21vek.by скидка 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку; в лаборатории «Инвитро» скидки до 15%; в магазине «Луч» — 10%; при покупке в i-Store iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. BYN/USD/EUR/RUB; 5 лет Visa Gold Pay Wave «Матуля» Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%. Действуют скидки до 35% в сети партнеров, одни из которых: медицинские центры «Синево», «УмкаБелмед», «Добрый доктор», «Эксана», «Лодэ», «Evaclinic»;

магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др. Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий». Доступны оформление онлайн и доставка почтой. BYN; 3 года Идея Банк Visa Classic PayWave «Дрожжи» На остаток денежных средств начисляется 3% годовых. Можно оформить получение пенсии на карту. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. BYN; 3 года РРБ-Банк Visa Classic Rewards CUB Кэшбек до 40% за покупки у партнеров. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», на AliExpress, ЛитРес и др. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com. За покупки по следующим категориям кэшбек 2%: супермаркеты (5411); еда и продукты (5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462); одежда и обувь (5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296);

универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712); АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);

кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (5812, 5813, 5814); такси, автобусы, поезда, метро (4011, 4112, 4111, 4121, 4131, 4789). Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN). BYN; 3 года Visa Classic Rewards «Карта Желаний» Мировой кэшбек 1,5% на все покупки и 2% на АЗС. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN). Статусбанк Mastercard World Статускарта Кэшбек в магазинах-партнерах 2% и скидки до 50%; кэшбек 0,5% — в иных магазинах Беларуси. Партнерская сеть «Е-плюс»: аптека «Планета Здоровья и оптика «Focus» — скидка до 7%, медцентр «ИдеалМед» — до 20%, сеть магазинов «Мегаспорт», СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др. На остаток денежных средств начисляется до 3% годовых. Карту можно использовать как дисконтную Евроопта — Е-плюс и принимать участие в рекламной игре «Удача в придачу». Карта бесплатная только при оформлении онлайн (через интернет-банкинг). Предусмотрена доставка почтой. BYN; 30 месяцев

Название банка Валюта счета, срок действия; возможности бесплатных карт Беларусбанк БЕЛКАРТ с чипом (BYN; 5 лет) Картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Есть возможность оформить овердрафт. Доставка карты не предусмотрена, но можно заказать неименной «пластик», который выдается сразу при обращении в банк. Белгазпромбанк Visa Classic или MasterCard Standard (BYN, USD, EUR, RUB, PLN; 5 лет) Можно открыть кредит по карте на выгодных условиях на срок до 3 лет. Доступно оформление онлайн и доставка почтой. Visa Cashalot (BYN; 5 лет) Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%. Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7.5% в магазине сантехники «МВЛ», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 4% в автошколе «Стиринг», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет и др. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. Белорусский народный банк MasterCard Standard (USD/BYN/EUR; 2 года) Эту карту можно выпустить бесплатно до конца года. Есть возможность подключить кэшбек. Доступны оформление онлайн и курьерская и адресная доставки. Банк Дабрабыт Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический» (BYN/USD/EUR/RUB; 5 лет) Действует программа лояльности «КОЛА». Например, в магазине 21vek.by скидка 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку; в лаборатории «Инвитро» скидки до 15%; в магазине «Луч» — 10%; при покупке в i-Store iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. Visa Gold Pay Wave «Матуля» (BYN; 3 года) Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%. Действуют скидки до 35% в сети партнеров, одни из которых: медицинские центры «Синево», «УмкаБелмед», «Добрый доктор», «Эксана», «Лодэ», «Evaclinic»;

магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др. Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий». Доступны оформление онлайн и доставка почтой. Идея Банк Visa Classic PayWave «Дрожжи» (BYN; 3 года) На остаток денежных средств начисляется 3% годовых. Можно оформить получение пенсии на карту. Доступны оформление онлайн и доставка почтой. РРБ-Банк Visa Classic Rewards CUB (BYN; 3 года) Кэшбек до 40% за покупки у партнеров. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», на AliExpress, ЛитРес и др. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com. За покупки по следующим категориям кэшбек 2%: супермаркеты (5411); еда и продукты (5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462); одежда и обувь (5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296);

универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712); АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);

кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (5812, 5813, 5814); такси, автобусы, поезда, метро (4011, 4112, 4111, 4121, 4131, 4789). Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN). Visa Classic Rewards «Карта Желаний» (BYN; 3 года) Мировой кэшбек 1,5% на все покупки и 2% на АЗС. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN). Статусбанк Mastercard World Статускарта (BYN; 30 месяцев) Кэшбек в магазинах-партнерах 2% и скидки до 50%; кэшбек 0,5% — в иных магазинах Беларуси. Партнерская сеть «Е-плюс»: аптека «Планета Здоровья и оптика «Focus» — скидка до 7%, медцентр «ИдеалМед» — до 20%, сеть магазинов «Мегаспорт», СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др. На остаток денежных средств начисляется до 3% годовых. Карту можно использовать как дисконтную Евроопта — Е-плюс и принимать участие в рекламной игре «Удача в придачу». Карта бесплатная только при оформлении онлайн (через интернет-банкинг). Предусмотрена доставка почтой.