Если заканчивается «пластик», на какой заменить? Обзор бесплатных карт с кэшбеком, скидками и доставкой

Если вам нужна карта только для получения переводов и снятия налички или, например, заканчивается «пластик» и вы хотите выпустить что-то подешевле — на эти случаи в некоторых банках есть бесплатные карты. Платить не нужно ни за выпуск, ни за обслуживание, предусмотрена доставка и даже начисляется кэшбек и действуют скидки. FINANCE.TUT.BY выяснил, где можно выпустить такие карты, какие по ним «плюшки» и нужно ли приходить за «пластиком» в банк.
Пенсионные и виртуальные карты в наш обзор не вошли. О них можно прочесть информацию здесь и здесь.
Семь белорусских банков предлагают к выпуску полностью бесплатные карты — какие-то можно оформить только в рублях, какие-то и в иностранной валюте. Во всех банках предусмотрена доставка почтой или курьером, кроме Беларусбанка. А в РРБ-Банке, в отличие от остальных, доставка платная (13 BYN).
В зависимости от банка, по бесплатным картам можно получить и дополнительную выгоду: где-то это будет кэшбек и скидки в продуктовых магазинах, магазинах техники, медцентрах, а где-то — начисление процентов (в размере 3 поцента годовых) на остаток.
Картой можно также рассчитываться в сети платежной системы «Мир» и ее партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Есть возможность оформить овердрафт.
Доставка карты не предусмотрена, но можно заказать неименной «пластик», который выдается сразу при обращении в банк.
BYN; 5 лет
Белгазпромбанк
Visa Classic или MasterCard Standard
Можно открыть кредит по карте на выгодных условиях на срок до 3 лет.
Доступно оформление онлайн и доставка почтой.
BYN, USD, EUR, RUB, PLN; 5 лет
Visa Cashalot
Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%.
Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7.5% в магазине сантехники «МВЛ», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 4% в автошколе «Стиринг», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет и др.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
BYN; 5 лет
Белорусский народный банк
MasterCard Standard
Эту карту можно выпустить бесплатно до конца года.
Есть возможность подключить кэшбек.
Доступны оформление онлайн и курьерская и адресная доставки.
USD/BYN/EUR; 2 года
Банк Дабрабыт
Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»
Действует программа лояльности «КОЛА». Например, в магазине 21vek.by скидка 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку; в лаборатории «Инвитро» скидки до 15%; в магазине «Луч» — 10%; при покупке в i-Store iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
BYN/USD/EUR/RUB; 5 лет
Visa Gold Pay Wave «Матуля»
Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%.
Действуют скидки до 35% в сети партнеров, одни из которых:
магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др.
Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий».
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
BYN; 3 года
Идея Банк
Visa Classic PayWave «Дрожжи»
На остаток денежных средств начисляется 3% годовых.
Можно оформить получение пенсии на карту.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
BYN; 3 года
РРБ-Банк
Visa Classic Rewards CUB
Кэшбек до 40% за покупки у партнеров. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», на AliExpress, ЛитРес и др. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712); АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);
Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN).
BYN; 3 года
Visa Classic Rewards «Карта Желаний»
Мировой кэшбек 1,5% на все покупки и 2% на АЗС. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров.
Доступны оформление онлайн и доставка курьером (13 BYN).
Статусбанк
Mastercard World Статускарта
Кэшбек в магазинах-партнерах 2% и скидки до 50%; кэшбек 0,5% — в иных магазинах Беларуси.
Партнерская сеть «Е-плюс»: аптека «Планета Здоровья и оптика «Focus» — скидка до 7%, медцентр «ИдеалМед» — до 20%, сеть магазинов «Мегаспорт», СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др.
На остаток денежных средств начисляется до 3% годовых.
Карту можно использовать как дисконтную Евроопта — Е-плюс и принимать участие в рекламной игре «Удача в придачу».
Карта бесплатная только при оформлении онлайн (через интернет-банкинг). Предусмотрена доставка почтой.
BYN; 30 месяцев
Название банка
Валюта счета, срок действия; возможности бесплатных карт
Беларусбанк
БЕЛКАРТ с чипом (BYN; 5 лет)
Картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Есть возможность оформить овердрафт.
Доставка карты не предусмотрена, но можно заказать неименной «пластик», который выдается сразу при обращении в банк.
Белгазпромбанк
Visa Classic или MasterCard Standard (BYN, USD, EUR, RUB, PLN; 5 лет)
Можно открыть кредит по карте на выгодных условиях на срок до 3 лет.
Доступно оформление онлайн и доставка почтой.
Visa Cashalot (BYN; 5 лет)
Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%.
Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7.5% в магазине сантехники «МВЛ», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 4% в автошколе «Стиринг», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет и др.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
Белорусский народный банк
MasterCard Standard (USD/BYN/EUR; 2 года)
Эту карту можно выпустить бесплатно до конца года.
Есть возможность подключить кэшбек.
Доступны оформление онлайн и курьерская и адресная доставки.
Банк Дабрабыт
Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический» (BYN/USD/EUR/RUB; 5 лет)
Действует программа лояльности «КОЛА». Например, в магазине 21vek.by скидка 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку; в лаборатории «Инвитро» скидки до 15%; в магазине «Луч» — 10%; при покупке в i-Store iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
Visa Gold Pay Wave «Матуля» (BYN; 3 года)
Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%.
Действуют скидки до 35% в сети партнеров, одни из которых:
магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др.
Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий».
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
Идея Банк
Visa Classic PayWave «Дрожжи» (BYN; 3 года)
На остаток денежных средств начисляется 3% годовых.
Можно оформить получение пенсии на карту.
Доступны оформление онлайн и доставка почтой.
РРБ-Банк
Visa Classic Rewards CUB (BYN; 3 года)
Кэшбек до 40% за покупки у партнеров. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», на AliExpress, ЛитРес и др. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712); АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);