Власти возбудили более 500 уголовных дел против участников протеста

В Генеральной прокуратуре назвали количество дел, возбужденных за «улицу».





Как сообщил замначальника управления ГП по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун, «в последние несколько месяцев, мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них».

«К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500», — заявил прокурор 27 октября в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он также подчеркнул, что большинство таких производств открыто из-за событий в Минске.