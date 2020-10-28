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Власти возбудили более 500 уголовных дел против участников протеста

28.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Генеральной прокуратуре назвали количество дел, возбужденных за «улицу».

Власти возбудили более 500 уголовных дел против участников протеста

Как сообщил замначальника управления ГП по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун, «в последние несколько месяцев, мы наблюдаем рост числа дел, связанных с организацией массовых беспорядков и активным участием в них».

«К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500», — заявил прокурор 27 октября в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он также подчеркнул, что большинство таких производств открыто из-за событий в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В Генеральной прокуратуре назвали количество дел, возбужденных за «улицу».
 
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