Джо Байден жестко прошелся по Лукашенко

С резкой критикой белорусских властей и Александра Лукашенко выступил кандидат на пост президента США, вице-президент страны в 2009-2017 годах Джо Байден.



Фото из микроблога Джо Байдена

«Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками», — отмечается в заявлении.

По словам Байдена, невзирая на репрессии, рабочие по всей Беларуси начали национальную всеобщую забастовку, чтобы заставить Лукашенко отказаться от власти.

«Хотя президент Трамп отказывается выступать от их имени, я продолжаю быть с народом Беларуси и поддерживаю его демократические устремления. Я также осуждаю вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко», — подчеркнул кандидат в президенты США.

«Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность, — считает Байден. — Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденное богатство».

В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки «подлинно суверенной, демократической Беларуси».

«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он так многим пожертвовал», — заверил Джо Байден.

25 сентября он выступил с заявлением по поводу инаугурации Александра Лукашенко и подверг критике Трампа за отсутствие позиции по ситуации в Беларуси.

«Президент, прячущийся в страхе от собственных граждан, отказывающийся принять волю народа, — признак слабого, нелегитимного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — отметил Байден.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. В них участвуют нынешний глава государства Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, и представитель Демократической партии Джо Байден.

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