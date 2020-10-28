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Джо Байден жестко прошелся по Лукашенко
Источник материала: Навiны
С резкой критикой белорусских властей и Александра Лукашенко выступил кандидат на пост президента США, вице-президент страны в 2009-2017 годах Джо Байден.
«Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками», — отмечается в заявлении.
По словам Байдена, невзирая на репрессии, рабочие по всей Беларуси начали национальную всеобщую забастовку, чтобы заставить Лукашенко отказаться от власти.
«Хотя президент Трамп отказывается выступать от их имени, я продолжаю быть с народом Беларуси и поддерживаю его демократические устремления. Я также осуждаю вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко», — подчеркнул кандидат в президенты США.
«Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность, — считает Байден. — Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденное богатство».
В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки «подлинно суверенной, демократической Беларуси».
«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он так многим пожертвовал», — заверил Джо Байден.
25 сентября он выступил с заявлением по поводу инаугурации Александра Лукашенко и подверг критике Трампа за отсутствие позиции по ситуации в Беларуси.
«Президент, прячущийся в страхе от собственных граждан, отказывающийся принять волю народа, — признак слабого, нелегитимного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — отметил Байден.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. В них участвуют нынешний глава государства Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, и представитель Демократической партии Джо Байден.
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С резкой критикой белорусских властей и Александра Лукашенко выступил кандидат на пост президента США, вице-президент страны в 2009-2017 годах Джо Байден.
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