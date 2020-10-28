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Какой будет погода

28.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 28 октября, погоду на территории Беларуси будет определять западная периферия антициклона и теплая воздушная масса.

Какой будет погода

Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).

Утром по юго-западу сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C (ветер южный, 4-9 м/с);
  • Витебск +11..+13°C (ветер южный, 4-9 м/с);
  • Гомель +12..+14°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);
  • Гродно +13..+15°C (ветер южный, 4-9 м/с);
  • Могилев +11..+13°C (ветер юго-восточный, 4-9 м/с);
  • Минск +12..+14°C (ветер южный, 4-9 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 28 октября, погоду на территории Беларуси будет определять западная периферия антициклона и теплая воздушная масса.
 
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