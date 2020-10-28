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Какой будет погода
Источник материала: Навiны
В среду, 28 октября, погоду на территории Беларуси будет определять западная периферия антициклона и теплая воздушная масса.
Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
Утром по юго-западу сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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В среду, 28 октября, погоду на территории Беларуси будет определять западная периферия антициклона и теплая воздушная масса.
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