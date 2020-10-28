«Интерактивная книга ужасов». Парень с инвалидностью создал игру, которая заставит вас задуматься

Источник материала: Tut.by

Про брестчанина Андрея Коцевича мы уже писали ранее — восемь лет назад TUT.BY рассказывал , как из-за врачебной ошибки мальчик получил инвалидность. У Андрея детский церебральный паралич — долгое время он не мог ходить самостоятельно. На момент интервью ему было 11 лет, и он поделился с нами, что, в частности, любит играть в World of Tanks. Сейчас Андрею уже 19, но он сохранил любовь к «танкам» и подрабатывает в Wargaming, а также пишет статьи на игровую тематику и не так давно завершил работу над собственной игрой под названием DEVILIUM. 42.TUT.BY побеседовал с парнем о том, как создавался его проект и какие планы на будущее.



Кадр из игры DEVILIUM. Источник: Steam

Что такое DEVILIUM

Сегодня в Steam выходит игра Андрея DEVILIUM, которую он называет «40-минутным сеансом у психолога». Если кратко, то это — интерактивная книга в жанре ужасов.

По сюжету герой по имени Эрик впадает в кому и путешествует по своим воспоминаниям и порокам, сталкивается лицом к лицу с ошибками прошлого и делает выбор. В итоге игрок может сам построить историю — и даже не просто построить, а спроецировать на себя. В итоге, по замыслу создателей, игра должна заставить игрока покинуть свою ментальную зону комфорта и сконцентрироваться на тех мыслях, которые человек обычно старается избегать.

Подробнее можно посмотреть в этом видео.

По словам Андрея, система моральных выборов в игре имеет несколько ветвей развития (негативное, позитивное, а иногда и нейтральное). В то же время все события, происходящие в сюжете, хоть и мистифицированы ради жанра, но имеют основу, построенную на вполне реальных жизненных ситуациях, поэтому игроку легко соотнести главного героя на экране с собой.

— Наша задача заключалась в том, чтобы построить сильную эмоциональную связь между главным героем и игроком, используя атмосферу ужаса и чувство одиночества в качестве основного инструмента. Игрок живет с прошлым главного героя, буквально копаясь в его воспоминаниях, — рассказал Андрей. — Основная «фишка» проекта — визуал. Каждый арт целиком нарисован и анимирован вручную, а затем оцифрован в движке. При работе над композицией команда наших художников использовала фирменное центрирование Дэвида Линча для создания камерной атмосферы. На создание визуала нам потребовалось три года ручной рисовки и анимации.

Андрей говорит, что по призванию он игровой журналист, плюс увлекается кинокритикой. И хотя родители советовали ему пойти учиться, парень решил, что пока образование не входит в список его приоритетов — но когда настанет подходящее время, возможно, он окончит факультет по геймдизайну «чисто для себя».



Андрей Коцевич. Фото из личного архива

Еще одним источником дохода остается его пенсия по инвалидности — хотя Андрей уже уверенно ходит, у него сохранились проблемы с вестибулярным аппаратом и, соответственно, равновесием. Как он говорит сам, «„идет бычок, качается“ — это про меня». К тому же одна рука парня медленнее другой (поэтому он не пишет новости, требующие оперативности).

— Но я никогда никого не прошу себя жалеть, ведь нет ничего хуже для мужчины, чем жалость. Я искренне ненавижу это чувство, — добавляет он.

И вот спустя годы работы над чужими играми Андрей наконец дорос до того, чтобы создать собственную.

Концепт игры он придумал в 16 лет с подачи своего лучшего друга и сооснователя проекта — Антона Герасимука. Они говорили по телефону, и Антон рассказал про достаточно известную визуальную новеллу под названием «Бесконечное лето» (подробнее про игру можно прочесть здесь ). Андрей ее прошел — и остался слегка разочарован.

— В целом мне понравилось, но я терпеть не могу, когда разработчик спекулирует на сексуальной тематике. Я, наверное, видел только две визуальные новеллы, которые бы не спекулировали на этой теме. Поэтому я предложил сделать что-то на серьезную тему (и не про Японию). Мне хотелось сделать что-то достаточно годное, но я понимал, что самостоятельно сценарий для хоррора не «вывезу». Поэтому я нашел профессиональную сценаристку Юлию Яковлеву — и она сразу согласилась, чисто за идею, даже не спросив про долю от продаж.

Она написала четыре драфта сценария, из которых я выбрал один, подходящий под концепт. Я хотел сделать зеркало темной стороны души каждого человека. Вообще, DEVILIUM — это как 40-минутный поход к психологу. Для некоторых психолог — это что-то страшное, потому что про «копание в голове». Но наша игра — это как раз про самокопание, порой даже через силу. Поэтому не назову ее развлекательной. Мы даже специально отказались от мини-игр, чтобы игрок мог сосредоточиться на себе и своих мыслях.

Как создавалась игра



Кадр из игры DEVILIUM. Источник: Steam

Андрей признается, что поначалу он не вполне верил в свои силы и сомневался, стоит ли вообще ввязываться в геймдев. Но жизненные обстоятельства, они такие, умеют убеждать.

В итоге разработка длилась три года с перерывами — «по большей части из-за лени». Процесс был трудным. В один момент, когда Андрей морально устал, он и вовсе забросил игру — но затем, когда черная полоса прошла, парень понял, что пора завершать начатое.

— Я планирую переехать вслед за девушкой в Польшу (она поступила в Варшавский государственный университет). Но если бы я не доделал игру, то про Варшаву, возможность и семью, для которой я уже созрел морально, можно было бы забыть, — говорит Андрей.

— Было тяжело собрать команду?

— Я имел счастье общаться с геймдевелоперами из США. Там есть такое понятие, как роялти — процент после продаж, — а до начала продаж можно предложить работать за идею и энтузиазм. И там это работает, так как люди в США проще к подобному относятся.

В СНГ с этим сложнее. Здесь, чтобы людей заинтересовать, нужна, во-первых, харизма, во-вторых, умение четко ставить цели и, в-третьих, умение замотивировать.

Я пытался подобрать команду, и она рассыпалась раза три. Но вот последней команде я могу полностью доверять — эти люди меня ни разу не подвели. Сейчас мы потихоньку прирастаем новыми ребятами, но костяк — это три человека: Саша, программист из России, и семья из Украины — Женя Грозовская и Максим Шаповалов.

Кроме того, Андрей планирует, что игроки тоже побудут сценаристами — те, кто дойдет до конца, смогут поучаствовать в так называемом «DEVILIUM челлендж».

— Когда я думал над продвижением игры для аудитории, то определил для себя именно комьюнити ориентированный метод, — поясняет парень. — В чем заключается суть челленджа: когда человек пройдет игру до конца, он сможет отправить мне на почту (адрес будет доступен игроку, дошедшему до финала) свою версию продолжения сюжета на собственную тематику.

Это может быть что угодно. Например, человек захочет выплеснуть свои личностные переживания после прохождения игры или высказаться на актуальную политическую повестку. Я хочу, чтобы каждый мог поделиться своими мыслями, раскрыть их и подать для аудитории. Тот, кто сделает это лучше остальных, получит приз.

Сегодня, 28 октября, мы выходим в Steam, а потом игра выйдет на мобильных устройствах. Пока что программист пишет модуль для движка, чтобы встроить рекламу в бесплатное приложение для Google Play. Потому что делать платное приложение не имеет смысла.

Наша игра на ПК стоит 99 центов. И не потому, что эта цифра лучше смотрится, чем один доллар, а потому, что, во-первых, мы хотим сделать этот «40-минутный сеанс у психолога» доступным. Во-вторых, аудитория в СНГ не очень любит покупать игры, а любит их пиратить. И, в-третьих, я хочу показать игру широкой аудитории.

99 центов — это даже меньше цены книжки. И я хотел показать, что крутой сюжет, который заставит вас задуматься, не обязательно стоит дорого.

В нашем случае центрирование идет именно на сюжете, визуал — лишь дополнение. Это такой визуальный пазл: ты смотришь на анимированный ад, составляешь пазл в голове, читаешь между строк и в результате гораздо глубже проникаешься сюжетом и тем, что тебе нужно в себе изменить. Каждый после прочтения должен сделать выводы о себе, о своих самых темных мыслях, смириться с этим, а затем, если будет желание, написать новый сценарий.

Так как я уповаю именно на продвижение, то хочу попросить каждого написать мне на почту evilfamily_team@mail.ru свои отзывы и предложения по развитию. Нам важно понять, куда нам двигаться дальше, потому что, как бы идеалистично это ни звучало, мы не хотим сейчас делать донатные помойки, которые высасывают из людей деньги.