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Очень простое объяснение врача: как понять, что у вас аппендицит

28.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый слышал про аппендицит, но не все могут объяснить, что это такое, и вовремя заподозрить у себя заболевание. Спросили у специалиста медицинского центра «Нордин» Дмитрия Толпыга, с чем можно перепутать аппендицит и когда стоит звонить в «скорую».


  • Дмитрий ТолпыгаВрач-хирург первой категории

Что такое аппендицит

Острый аппендицит — это воспалительное заболевание, которое характеризуется изменениями со стороны аппендикса, или червеобразного отростка, и требует неотложного хирургического лечения.

Причины появления аппендицита

— Насчет появления аппендицита есть много теорий. Но в медицине так заведено: если теорий много, значит, ни одна из них не является истинно верной. Среди предположений есть даже перерастяжение аппендикса каловыми массами, продуктами жизнедеятельности или паразитами, — объясняет хирург. — Основными причинами можно назвать, наверное, три: снижение защитных свойств организма в силу каких-либо причин, нарушение питания стенки червеобразного отростка любой природы и повышение агрессивности микроорганизмов, которые обычно находятся в норме в толстой кишке.


Иллюстративный снимок. Фото: unsplash.com

Чаще всего к острому аппендициту приводит совпадение этих трех причин.

Симптомы аппендицита

Болезнь может протекать с разными клиническими проявлениями (или с разной клинической картиной). Врач описывает классические симптомы:

— Вначале появляется тяжесть и дискомфорт «под ложечкой». Затем боль перемещается непосредственно в место, где расположен червеобразный отросток. Это правая подвздошная область.

Хирург подсказывает, как ее найти: нужно разделить живот вертикальной и горизонтальной линиями пополам, через пупок. Нужное место — справа снизу, под пупком.

— Именно там впоследствии локализуются симптомы, в первую очередь боль. Вначале она может быть приступообразного характера, затем становится постоянной, — описывает врач. — Появляются диспептические расстройства (нарушения пищеварения) по типу тошноты, может быть рвота, понос. И, конечно, общее недомогание.


Иллюстративный снимок. Фото: unsplash.com

Также хирург отмечает, что острый аппендицит характеризуется повышением температуры, но не до высоких значений: в пределах 37,2−37,5. Если, конечно, речь не идет об осложненной форме патологии.

С чем можно перепутать аппендицит

— От первого симптома тяжести «под ложечкой» до болей в животе у разных людей проходит разное время. У одних это несколько часов, а другие могут проспать всю ночь, и только к утру заметить боль в области аппендикса, — приводит пример врач. — Все потому, что этот симптом не характерен только для аппендицита — многие воспринимают его как очередное обострение гастрита или холецистита.

Кроме того, симптом можно принять за сигнал о воспалении двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы. Люди с мочекаменной болезнью часто считают, что у них не аппендицит, а почечная колика. Женщины нередко все списывают на воспалительные процессы со стороны придатков.

Опасность в том, что люди могут начать принимать какие-то препараты, пытаясь решить предполагаемую проблему, но это смазывает клиническую картину аппендицита.

Тогда когда нужно звонить в скорую?

— Как только появляется боль в правой нижней части живота, — говорит хирург. — Не нужно заниматься самолечением и принимать обезболивающие. Звоните в «скорую»: как минимум для того, чтобы исключить воспаление червеобразного отростка.

Аппендицит относится к хирургическим болезням.

— И это говорит само за себя: значит, лечение острого аппендицита должно осуществляться только в стационарах хирургического профиля, — подчеркивает врач.

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Врач объясняет, что такое аппендицит, почему он возникает и как точно определить, что у вас он. Оказалось, даже если это не аппендицит, скорую вы вызовете не зря.
 
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