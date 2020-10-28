Супруга Макея назвала протесты в Беларуси хернёй

Источник материала: АФН

Супруга министра иностранных дел Владимира Макея Вера Полякова назвала происходящие в стране протесты хернёй, публично отказавшись при этом помогать своим коллегам в случае задержания.

К Вере Поляковой в fb обратился председатель Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин. Он попросил оказать помощь задержанной 26 октября Елене Гиренок, которая является коллегой Поляковой по Театру-студии киноактера.

«Очень надеюсь, что ее коллега Вера Полякова, с которой они сыграли вместе десятки спектаклей, поможет сделать всё, чтобы Елена как можно скорее оказалась на свободе», - написал Будкин.

«Не надо, уважаемые, взывать к моей совести. Лене Гиренок не 5 лет, и все вопросы, касающиеся нашего сотрудничества, мы с ней обсудили ещё до 9 августа! Я ее предупреждала о последствиях, и мы договорились, что на сцене мы вне политики, а в обычной жизни каждый остаётся при своём мнении! Я никогда не отмалчиваюсь, и, в отличие от многих из вас, мое мнение не меняется уже на протяжении 20 лет. Лена уже давно дома. Я нахожусь в больнице в тяжелом состоянии. Причем вам подобные еще пожелали мне сдохнуть. Поэтому не надо тут хернёй страдать! Займитесь лучше делом, а то негоже здоровым мужикам языками в сети чесать. Мерзко читать такое», - демократично и в стиле МИД РБ ответила Полякова.

Елену Гиренок выпустили из Московского РУВД в ночь на 27 октября. Вся переписка в facebook удалена. Такие у нас МИД, культура и фонды солидарности…