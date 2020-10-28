Байден пообещал расширить санкции в отношении окружения Лукашенко

Источник материала: АФН

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал во вторник добиваться расширения санкций в отношении лиц из окружения Александра Лукашенко.

"Международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства», - сказал Байден, которого цитирует Reuters.

«На посту президента я также буду действовать совместно с нашими европейскими партнерами и союзниками с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси», - пообещал он.

Я буду продолжать выступать вместе со Светланой Тихановской и народом Беларуси с призывом к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и проведению свободных и справедливых выборов с тем, чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы", - подчеркнул политик.

Он в очередной раз обвинил Трампа в том, что тот "отказывается высказываться" в поддержку белорусского народа.