Магнитные бури в ноябре 2020: какие самые опасные дни и как уберечься

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары суток. Метеочувствительные люди тяжело переживают такие всплески.

В конце ноября украинцы столкнутся с воздействием магнитной бури. В целом последний месяц осени пройдет спокойно, сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

Календарь магнитных бурь в ноябре / фото tesis.lebedev.ru





Небольшое возмущение магнитного поля ожидается в воскресенье 1 ноября. Первая половина месяца пройдет спокойно, без магнитной активности.





С 17 по 23 ноября ожидается достаточно сильная магнитная буря, а её пик приходится на четверг, пятницу и субботу 19-21 ноября. В этот период возможно нарушения работы систем связи и плохое самочувствие.





Как уберечься от магнитных бурь

Магнитная буря 17-23 ноября может вызывать головные боли, слабость, тошноту, головокружение, боли в сердце у пожилых и метео чувствительных людей. Чтобы легко пережить магнитную бурю, придерживайтесь таких правил:





в период солнечной активности высыпайтесь и не работайте слишком много;

откажитесь от кофе и энергетиков, пейте зеленый и травяной чай;

не переедайте, не употребляйте жирную и жареную пищу;

гуляйте на свежем воздухе.

Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, возьмите больничный на работе и проконсультируйтесь с врачом.



