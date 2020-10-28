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СМИ: Папа Римский проведет рождественские празднования онлайн

28.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обычно торжественные мессы проходят в Соборе Святого Петра каждый год 24 декабря-с ограниченным количеством приглашенных.


Ватикан готовится изменить формат Рождества из-за COVID-19 / фото REUTERS

Ватикан может изменить формат празднования Рождества Христова в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ряд СМИ.

В этом году католики не смогут отметить рождественские торжества в храмах Ватикана, а религиозная служба с участием Папы Франциска будет транслироваться онлайн.

По информации источников журналистов RTBF, посольства при Святом престоле уже проинформированы о «закрытом формате, без присутствия дипломатов».

В церкви информацию СМИ подтвердили.

Обычно торжественные мессы проходят в Соборе Святого Петра каждый год 24 декабря - с ограниченным количеством приглашенных.

Мессы в канун Рождества в онлайн-формате в декабрьской повестке дня еще нет. Отмечается, что 25 декабря состоятся традиционные благословения «Urbi et Orbi» - с центрального балкона Собора Святого Петра.
 
 
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Обычно торжественные мессы проходят в Соборе Святого Петра каждый год 24 декабря-с ограниченным количеством приглашенных.
 
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