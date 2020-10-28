Госдеп: В США поддерживают граждан Беларуси









США поддерживают граждан Беларуси, о чем вновь заявили в Госдепартаменте страны.





написала пресс-секретарь департамента Морган Ортагус в твиттере. "США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и впредь поддерживать их законные устремления", -пресс-секретарь департамента Морган Ортагус в твиттере.





Напомним, в первый день Народной забастовки в Беларуси, которая началась в понедельник, 26 октября, белорусские правозащитники сообщили о 250 задержанных, передает TUT.by.





По информации правозащитного центра "Вясна", 250 человек задержали в Минске , Борисове, Гродно , Могилеве, Новополоцке.





Отмечается, что среди задержанных – генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров а также поэт Эдуард Акулин.







