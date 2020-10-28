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Безопасное тепло: МЧС Беларуси приступило к проверке систем отопления в домах
28.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси перед началом отопительного сезона
Валентина Николаевна строго соблюдает правила пожарной безопасности. Много лет назад родительский дом сгорел из-за неисправной печи. Урок на всю жизнь. Но о некоторых мерах пенсионерка не знала. Например, о том, что электрические приборы на ночь нужно выключать.
«Я вот насчет этих розеток, что не включать, этого ни от кого я не учла. А это все я знала», – поделилась пенсионерка Валентина Кролик.
По всей стране частные дома обследует специальная комиссия – сотрудники МЧС, милиции, социальной службы и представители местных властей. При необходимости подключают других специалистов, чтобы исправить недочеты. К некоторым жильцам особое внимание.«Группа риска – люди, которые социально незащищенные. Это одинокие, одиноко проживающие, многодетные, инвалиды. Мы обследуем как минимум дважды в год», – сказала председатель Смиловичского сельского исполкома Ирина Мартинович.
На территории Смиловичского сельсовета есть более пяти тысяч частных домов. Хотя бы раз проверить стараются каждый. Смотрят, в порядке ли электропроводка и печь. Четверть бытовых пожаров случаются из-за их неисправности.
«Печь обязательно должна быть оштукатурена и побелена. Перед отверстием должен быть на полу установлен притопочный лист, выполненный из негорючего материала», – отметил первый заместитель начальника районного отдела МЧС Беларуси Павел Пликус.
Дома у Зинаиды Александровны стоит газовая плита, но печью хозяйка все равно пользуется. Любит побаловать внуков пирогами. Вот только пожарного извещателя у пенсионерки не оказалось. Теперь его установили сотрудники МЧС.
И один способ профилактики – машина МЧС колесит по деревенским улицам, местных жителей информируют о возможных рисках и правилах поведения в отопительный сезон.
«Печь необходимо топить два-три раза в день. Не дольше, чем час или полтора. Часто это характерно для тех домов, которые используются для сезонного, или для того, чтобы один раз приехать, человек на протяжении длительного периода истапливает печь. Происходит перекал и пожар», – считает официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.
После таких проверок отремонтировали уже десятки печей. Следить за безопасностью жителей специалисты будут до конца зимы. МЧС используют и дистанционные методы профилактики. С некоторыми пенсионерами регулярно общаются по видеосвязи.
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