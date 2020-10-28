Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли (часть 1) (видео)

Источник материала: Onliner В автошколу все шли как в первый класс: в правой руке — Правила дорожного движения, купленные в киоске, в левой руке — советы наставников и наставления советчиков. Лекции, зачеты, экзамены — правила отскакивали от зубов и въелись в подкорку, хвала преподавателям. И все же для некоторых они так и остались условным перечнем догм, не вполне обязательных к исполнению, хоть за это могут и покарать. Да чего уж там — некоторые правила нарушаются так часто, что случайный свидетель уже и не обратит на это никакого внимания, и ни в ГАИ не пойдет, ни на Onliner не напишет: нарушение и нарушение — скучно. Не занимаясь морализаторством, мы попытались определить те правила, будничное нарушение которых уже не удивляет окружающих.

Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли

Плюс 9 к знаку

Глава 11 пункт 87 ПДД: «При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения».

А помните те времена, когда инспекторы появлялись будто из ниоткуда и ловили за превышение? Еще тогда у многих выработался рефлекс ехать с той скоростью, что на знаке, плюс 9 км/ч. Во-первых, легко быстро сбавить, а во-вторых, за +9 не штрафуют.

Времена изменились, прошла очередная волна модернизации. По кустам уже никого не сыскать — вдоль дороги стоят камеры, которые знают о вас все, что им нужно знать, в том числе домашний адрес. А за +9 по-прежнему не штрафуют. И +9 для потока — норма даже в городских условиях. Вот пролетит кто-нибудь по обочине, допустим, со скоростью 200 км/ч (так, на глазок) — вот он нарушитель, на него пальцем показывать станут. А к остальным какие вопросы?

Хотите проверить себя? Давайте-ка, не задумываясь, на автомате: с какой скоростью вы ездите по МКАД?

С какой скоростью вы ездите по МКАД?

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Эксперты то и дело поднимают вопрос о скоростезависимых ДТП и тяжести их последствий, в обществе вновь и вновь поднимается вопрос о необходимости снижения допустимой скорости на городских улицах и проспектах. Но мы о другом. Мы о тех самых +9, которые, похоже, не имеют зависимости от того, что написано на знаке.

За превышение скорости, конечно, карают, и «письма счастья» многим приходят регулярно. Вот только это как раз повод задуматься о том, что страх перед наказанием снова и снова оказывается слабее желания «притопить». В конце концов, радовался же когда-то эстонец, узнав, что за превышение скорости должен белорусской казне смешные 5 евро.





Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (54 рубля) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (108 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (162 рубля)

Техосмотр. Уже даже не смешно

Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении».

Глава 26 пункт 194.6 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр, порядок проведения которого определяется Советом Министров Республики Беларусь».

Разговор на тему техосмотра, а точнее, привязанного к нему дорожного сбора, ведется в Беларуси годами. Если говорить совсем упрощенно, то ситуация сложилась следующая: государство хочет, чтобы все автомобили регулярно проходили техосмотр и таким образом получали допуск к участию в дорожном движении. В 2014 году в процедуру была включена оплата дорожного сбора и начались проблемы. Оказалось, что многие водители, которые не против были убедиться в исправности своего транспортного средства, платить дорожный сбор принципиально не хотят. Кто-то считает, что ездит меньше остальных, поэтому и платить должен меньше, другие в целом возражают против каких бы то ни было новых сборов, мол, сколько ни плати, а дороги лучше не становятся.

Цифры говорят сами за себя: совсем недавно РУСП «Белтехосмотр» обнародовало свежую статистику количества разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Если в 2013 году на техосмотр приехало 1,9 млн машин (по нашим данным), в 2015-м — 1,7 млн, то за 9 месяцев этого года — только 0,5 млн. По данным «Белтехосмотра», с 2014 года, когда ввели уплату дорожного сбора, количество выданных разрешений падало на 10% ежегодно. Такая тенденция сохранялась до 2020 года. В текущем году падение составляло 35% (до июня включительно). Даже официальные лица говорят о половине всего транспорта страны, катающегося без ТО.





На ситуацию, разумеется, пытаются повлиять сверху. Уж сколько возможных изменений было анонсировано, сколько конкретных сроков для отвязки дорожного сбора от техосмотра называлось. Идея простая: заставить водителей проходить техосмотр, устранив раздражитель или хотя бы видоизменив его. В самом начале августа Александр Лукашенко призвал правительство еще раз рассмотреть существующие варианты и определиться. Но пока, очевидно, не до того.

Чтобы нововведения заработали, одного подписания документов недостаточно. Самая главная проблема — контроль. Одномоментно должны включиться сразу несколько механизмов, которые на сегодня не функционируют. Подробнее обо всем этом мы рассказывали и не раз.

Еще один откровенный опрос для водителей (анонимный).

А у вашего авто пройден техосмотр?

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Большой ли штраф?

Многие знают наизусть, для остальных напоминаем: ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП. Автовладельца ожидает предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).

У врача давно были?

Для получения водительского удостоверения необходимо иметь соответствующую медицинскую справку. В большинстве случаев получить ее несложно, вопрос скорее в терпении и настойчивости. Потребуется получить выписку в поликлинике по месту жительства, а значит, пройти там всех врачей, которым вы не показывались, возможно, многие годы. Затем предстоит пройти водительскую комиссию — также целый ряд специалистов, которые принимают бесконечным потоком таких же соискателей, как и вы.





Справка выдается в лучшем случае на пять лет, а во многих случаях — на более короткий срок. После его истечения, соответственно, медицинский документ нужно получать заново. Правда в том, что когда не болит, то и врачам показываться не хочется. А с учетом того, что при проверке документов сотрудники ГАИ и прочие проверяющие медсправку требовать не должны (не предусмотрено п. 12 ПДД), то и мотивации многим водителям недостает, по крайней мере до той поры, пока не придется менять водительское удостоверение.

Вот многие и ездят, не имея действующей медицинской справки, что, в целом, неправильно.

Медицинская справка у вас еще действительна?

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Автобусная полоса так и манит

Глава 15 пункт 124 ПДД: «На дорогах с полосой движения для маршрутных транспортных средств, обозначенных дорожными знаками „Полоса для маршрутных транспортных средств”, „Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств”, запрещаются движение, остановка и стоянка других транспортных средств на этой полосе».

Выделенные полосы для движения общественного транспорта стали обозначать в Минске менее пяти лет назад. С тех пор их протяженность все увеличивается, а ГАИ все настойчивее требует соблюдения правил дорожного движения, касающихся проезда по этим полосам.

Своего рода эксперимент, иллюстрирующий текущее положение вещей, был проведен в 2019 году, когда Минск принимал Европейские игры. Тогда к выделенным полосам на проспектах Независимости и Победителей прибавились аналогичные по значению полосы на проспекте Дзержинского. Задумка была простая: по свободным полосам общественный транспорт в обычные дни и официальный транспорт Европейских игр в дни проведения соревнований будет курсировать по городу по-настоящему быстро.

Сработало: оказалось, обыкновенный городской автобус может доехать из Малиновки в Веснянку через центр города за какие-то полчаса (нужно, правда, еще учитывать остановки). С точки зрения городского устройства это значило многое, так как показывало эффективность автобусов тем, кто в теории может сменить личный транспорт на общественный.

Но одновременно с этим выяснилось, что работоспособность выделенных полос напрямую зависит от присутствия там сотрудников ГАИ. Нет рядом автомобиля с маячками — и полосу занимают те, кому нужно проехать быстрее потока. Очень скоро таких торопливых оказывается чересчур много, и в полосе для общественного транспорта образуется затор из транспорта личного.

Европейские игры закончились, а тенденция сохраняется. И сегодня в часы пик можно увидеть, что выделенные полосы на проспектах заняты отнюдь не одними лишь автобусами, троллейбусами и маршрутными такси.





Была попытка внедрить автоматический контроль — на проспекте Независимости, в районе Октябрьской площади, установили специальную камеру фотофиксации. Работая в тестовом режиме, она выявляла под 2,5 тыс. нарушений в сутки. Однако повсеместное внедрение автоматики потребовало бы значительных усилий и изменения законодательства, так что пока вопрос остается подвешенным в воздухе.

Скажите честно: объезжали поток по полосе для ОТ?

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Какое наказание?

Ответственность за неправомерное движение в выделенной полосе предусмотрена ч. 6 ст. 18.14 КоАП — «Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения».

Водителю грозит предупреждение или штраф в размере от одной до пяти базовых величин (от 27 до 135 рублей).

В случае повторного нарушения, совершенного в течение года, ответственность наступает по ч. 12 ст. 18.14 КоАП: штраф в размере от двух до восьми базовых (от 54 до 216 рублей).





Такие номера выкидывают!

Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, с загрязнениями (наслоениями), не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее».

Глава 26 пункт 194.2 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков), транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков (временных номерных знаков), а также маркировок кузова, шасси, рамы, нанесенных на них ранее организацией (заводом)-изготовителем (за исключением зарегистрированных в установленном порядке)».

Вопросы с читаемостью регистрационных знаков стали возникать в значительном количестве после того, как появились приборы, фиксирующие превышение скорости в автоматическом режиме. Не показываем ни на кого пальцем, а только фантазируем. Если камера сфотографирует регистрационный знак автомобиля, который нарушил ПДД, то владельцу придет «письмо счастья» с выписанным штрафом. Если номер на снимке невозможно будет различить, то и хозяина машины с большой долей вероятности не установят, то есть спрашивать будет не с кого — ищи такое авто по необъятным просторам страны. Соблазн.

Но в открытую прятать номера — откровенное нарушение, которое несомненно привлечет внимание сотрудников ГАИ. Поэтому и возникают ситуации, когда то краска сотрется (хотя бывали и бракованные серии), то листочек по осени чисто случайно прилипнет, то еще какое-то недоразумение произойдет.





С одной стороны, не факт, что водитель приложил к чему-то такому свою руку. С другой стороны, он обязан следить за состоянием своего транспортного средства — отвечать же все равно ему.

Номер вашего авто всегда читаем?

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Как за такое наказывают?

Ответственность за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет ответственность по ч. 6 ст. 18.12 КоАП. Наказание: штраф в размере от десяти до двадцати базовых величин (от 270 до 540 рублей).

Велосипед к осмотру!

Глава 26 пункт 200 ПДД: «Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета».

В несоблюдении правил дорожного движения, понятное дело, можно упрекнуть не только водителей. Недавно велосипедисты на собственном примере почувствовали, что означает пристальный контроль. Пункт 200 ПДД, кажется, был всегда, но о нем вспоминали так редко, что в конце концов начисто забыли. Звоночек на руле велосипеда стал казаться каким-то почти детским атрибутом. Боковое зеркало — бессмысленный аксессуар. Катафоты — никто вообще не обращал внимания на то, есть ли они и какого цвета. Так казалось многим. Потом наступил 2020-й.

Если следовать букве правил, то соответствующим образом должен быть оборудован любой велосипед, то есть вообще любой, даже детский трехколесник.





Как-то внезапно оказалось, что огромное количество велосипедов в стране не соответствуют требованиям правил дорожного движения. Велошеринг, тридцатилетний «Аист» у бабушки в деревне, даже «горник», купленный прошлым летом, — хоть чего-то, как правило, не хватает у каждого.

Можно долго спорить о логичности требований, закрепленных в ПДД. Действительно ли светоотражатели эффективны или логичнее было бы требовать установки фонарей? Всегда ли нужен велозвонок? И может ли быть «необязательный» велошлем в конечном счете полезнее «обязательного» бокового зеркала? Но это теория. На практике же есть свод обязательных к исполнению правил и есть ответственность за нарушение.

Вот только количество нарушителей, пренебрегших правилами, заставляет задуматься, не правда ли?

Ваш велосипед соответствует всем требованиям ПДД?

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И как штрафуют велосипедистов?

Привлекают к ответственности по ст. 18.23.1 КоАП — «Hарушение ПДД пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством». Санкция статьи — предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).





(продолжение следует)