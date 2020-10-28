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Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли (часть 1) (видео)
Источник материала: Onliner
В автошколу все шли как в первый класс: в правой руке — Правила дорожного движения, купленные в киоске, в левой руке — советы наставников и наставления советчиков. Лекции, зачеты, экзамены — правила отскакивали от зубов и въелись в подкорку, хвала преподавателям. И все же для некоторых они так и остались условным перечнем догм, не вполне обязательных к исполнению, хоть за это могут и покарать. Да чего уж там — некоторые правила нарушаются так часто, что случайный свидетель уже и не обратит на это никакого внимания, и ни в ГАИ не пойдет, ни на Onliner не напишет: нарушение и нарушение — скучно. Не занимаясь морализаторством, мы попытались определить те правила, будничное нарушение которых уже не удивляет окружающих.
Двенадцать нарушений ПДД, к которым уже совсем привыкли
|Превышение
|КоАП
|Штраф
|от 10 до 20 км/ч
|ч. 5 ст. 18.13
|0,5 базовой величины (13 рублей 50 копеек)
|от 20 до 30 км/ч
|ч. 6 ст. 18.13
|2 базовые величины (54 рубля)
|от 30 до 40 км/ч
|ч. 7 ст. 18.13
|4 базовые величины (108 рублей)
|свыше 40 км/ч
|ч. 8 ст. 18.13
|6 базовых величин (162 рубля)
Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении».
Глава 26 пункт 194.6 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр, порядок проведения которого определяется Советом Министров Республики Беларусь».
Разговор на тему техосмотра, а точнее, привязанного к нему дорожного сбора, ведется в Беларуси годами. Если говорить совсем упрощенно, то ситуация сложилась следующая: государство хочет, чтобы все автомобили регулярно проходили техосмотр и таким образом получали допуск к участию в дорожном движении. В 2014 году в процедуру была включена оплата дорожного сбора и начались проблемы. Оказалось, что многие водители, которые не против были убедиться в исправности своего транспортного средства, платить дорожный сбор принципиально не хотят. Кто-то считает, что ездит меньше остальных, поэтому и платить должен меньше, другие в целом возражают против каких бы то ни было новых сборов, мол, сколько ни плати, а дороги лучше не становятся.
Цифры говорят сами за себя: совсем недавно РУСП «Белтехосмотр»
На ситуацию, разумеется, пытаются повлиять сверху. Уж сколько возможных изменений было анонсировано, сколько конкретных сроков для отвязки дорожного сбора от техосмотра называлось. Идея простая: заставить водителей проходить техосмотр, устранив раздражитель или хотя бы видоизменив его. В самом начале августа Александр Лукашенко
Чтобы нововведения заработали, одного подписания документов недостаточно. Самая главная проблема — контроль. Одномоментно должны включиться сразу несколько механизмов, которые на сегодня не функционируют. Подробнее обо всем этом мы
Еще один откровенный опрос для водителей (анонимный).
Многие знают наизусть, для остальных напоминаем: ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП. Автовладельца ожидает предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).
Для получения водительского удостоверения необходимо иметь соответствующую медицинскую справку. В большинстве случаев получить ее несложно, вопрос скорее в терпении и настойчивости. Потребуется получить выписку в поликлинике по месту жительства, а значит, пройти там всех врачей, которым вы не показывались, возможно, многие годы. Затем предстоит пройти водительскую комиссию — также целый ряд специалистов, которые принимают бесконечным потоком таких же соискателей, как и вы.
Справка выдается в лучшем случае на пять лет, а во многих случаях — на более короткий срок. После его истечения, соответственно, медицинский документ нужно получать заново. Правда в том, что когда не болит, то и врачам показываться не хочется. А с учетом того, что при проверке документов сотрудники ГАИ и прочие проверяющие медсправку требовать не должны (не предусмотрено п. 12 ПДД), то и мотивации многим водителям недостает, по крайней мере до той поры, пока не придется менять водительское удостоверение.
Вот многие и ездят, не имея действующей медицинской справки, что, в целом, неправильно.
Глава 15 пункт 124 ПДД: «На дорогах с полосой движения для маршрутных транспортных средств, обозначенных дорожными знаками „Полоса для маршрутных транспортных средств”, „Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств”, запрещаются движение, остановка и стоянка других транспортных средств на этой полосе».
Выделенные полосы для движения общественного транспорта стали обозначать в Минске менее пяти лет назад. С тех пор их протяженность все увеличивается, а ГАИ все настойчивее требует соблюдения правил дорожного движения, касающихся проезда по этим полосам.
Своего рода эксперимент, иллюстрирующий текущее положение вещей, был
Сработало: оказалось, обыкновенный городской автобус
Но одновременно с этим выяснилось, что работоспособность выделенных полос напрямую зависит от присутствия там сотрудников ГАИ. Нет рядом автомобиля с маячками — и полосу занимают те, кому нужно проехать быстрее потока. Очень скоро таких торопливых оказывается чересчур много, и в полосе для общественного транспорта образуется затор из транспорта личного.
Европейские игры закончились, а тенденция сохраняется. И сегодня в часы пик можно увидеть, что выделенные полосы на проспектах заняты отнюдь не одними лишь автобусами, троллейбусами и маршрутными такси.
Была попытка внедрить автоматический контроль — на проспекте Независимости, в районе Октябрьской площади,
Ответственность за неправомерное движение в выделенной полосе предусмотрена ч. 6 ст. 18.14 КоАП — «Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения».
Водителю грозит предупреждение или штраф в размере от одной до пяти базовых величин (от 27 до 135 рублей).
В случае повторного нарушения, совершенного в течение года, ответственность наступает по ч. 12 ст. 18.14 КоАП: штраф в размере от двух до восьми базовых (от 54 до 216 рублей).
Глава 3 пункт 10.3 ПДД: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, с загрязнениями (наслоениями), не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее».
Глава 26 пункт 194.2 ПДД: «Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков), транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков (временных номерных знаков), а также маркировок кузова, шасси, рамы, нанесенных на них ранее организацией (заводом)-изготовителем (за исключением зарегистрированных в установленном порядке)».
Вопросы с читаемостью регистрационных знаков стали возникать в значительном количестве после того, как появились приборы, фиксирующие превышение скорости в автоматическом режиме. Не показываем ни на кого пальцем, а только фантазируем. Если камера сфотографирует регистрационный знак автомобиля, который нарушил ПДД, то владельцу придет «письмо счастья» с выписанным штрафом. Если номер на снимке невозможно будет различить, то и хозяина машины с большой долей вероятности не установят, то есть спрашивать будет не с кого — ищи такое авто по необъятным просторам страны. Соблазн.
Но в открытую прятать номера — откровенное нарушение, которое несомненно привлечет внимание сотрудников ГАИ. Поэтому и возникают ситуации, когда то краска сотрется (хотя бывали и бракованные серии), то листочек по осени чисто случайно прилипнет, то еще какое-то недоразумение произойдет.
С одной стороны, не факт, что водитель приложил к чему-то такому свою руку. С другой стороны, он обязан следить за состоянием своего транспортного средства — отвечать же все равно ему.
Ответственность за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет ответственность по ч. 6 ст. 18.12 КоАП. Наказание: штраф в размере от десяти до двадцати базовых величин (от 270 до 540 рублей).
Глава 26 пункт 200 ПДД: «Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета».
В несоблюдении правил дорожного движения, понятное дело, можно упрекнуть не только водителей. Недавно велосипедисты на собственном примере почувствовали, что означает пристальный контроль. Пункт 200 ПДД, кажется, был всегда, но о нем вспоминали так редко, что в конце концов начисто забыли. Звоночек на руле велосипеда стал казаться каким-то почти детским атрибутом. Боковое зеркало — бессмысленный аксессуар. Катафоты — никто вообще не обращал внимания на то, есть ли они и какого цвета. Так казалось многим. Потом наступил 2020-й.
Если следовать букве правил, то соответствующим образом должен быть оборудован любой велосипед, то есть вообще любой, даже детский трехколесник.
Как-то внезапно оказалось, что огромное количество велосипедов в стране не соответствуют требованиям правил дорожного движения. Велошеринг, тридцатилетний «Аист» у бабушки в деревне, даже «горник», купленный прошлым летом, — хоть чего-то, как правило, не хватает у каждого.
Можно долго спорить о логичности требований, закрепленных в ПДД. Действительно ли светоотражатели эффективны или логичнее было бы требовать установки фонарей? Всегда ли нужен велозвонок? И может ли быть «необязательный» велошлем в конечном счете полезнее «обязательного» бокового зеркала? Но это теория. На практике же есть свод обязательных к исполнению правил и есть ответственность за нарушение.
Вот только количество нарушителей, пренебрегших правилами, заставляет задуматься, не правда ли?
Привлекают к ответственности по ст. 18.23.1 КоАП — «Hарушение ПДД пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством». Санкция статьи — предупреждение или штраф от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).
(продолжение следует)