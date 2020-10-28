Это провал! Загубленная PlayStation Vita и революционный Microsoft Kinect

Источник материала: Onliner Этот выпуск нашей рубрики о провальных проектах IT-гигантов и не только мы решили посвятить игровой индустрии. Как-никак скоро выходят консоли нового поколения от Sony и Microsoft. В игровой индустрии, как нигде, было и будет много провалов. Сегодня вспомним, как облажались два главных игрока на рынке приставок.

PlayStation Vita

Наследника популярной портативной консоли PSP ждали долго и возлагали на него большие надежды. Перед анонсом в сеть вылилась порция слухов как о невероятной мощности новинки, так и о специальном игровом смартфоне от Sony.

Наконец, в 2011-м новинку показали со всех сторон. Никто не сомневался, что PlayStation Vita станет сверхуспешным продуктом. В то время Sony была обязана превзойти не только свою прежнюю консоль PSP, что естественно, но и поставить на место Nintendo, которая последовательно завоевывала рынок своей 3DS.





На презентации стало понятно, что Sony одним махом уделала главного конкурента. По состоянию на то время PlayStation Vita получила мощнейшее железо, отменный OLED-дисплей, современные протоколы Bluetooth и Wi-Fi, опциональную поддержку сотовых сетей, стереодинамики, две камеры и много всего остального. Все это поместилось в относительно компактный и при этом удобный для хвата корпус, выполненный из очень приятного на ощупь пластика (пусть и непрактичного из-за глянца).

Все это великолепие действительно обещало доселе невиданный мобильный гейминг. Одновременно Sony замахнулась на как можно более широкую универсальность консоли. Помимо игр, для Vita анонсировали кучу приложений от мессенджеров до YouTube и Netflix. Должен был получиться универсальный мультимедийный комбайн для всех видов развлечений.

Единственное, что настораживало, — это стартовый список игр. Нет, их было много: на момент мирового релиза в PS Store для Vita было доступно около трех десятков проектов. Но абсолютное большинство из них, мягко говоря, не представляли из себя ничего стоящего. По большому счету первое время консоль продвигала только одна игра-блокбастер — Uncharted: Golden Abyss. Без сомнений и скидок очень качественная и задействующая все новые фишки устройства.





Это был первый звоночек. Второй — высокая цена. На старте продаж Vita без 3G стоила $250, а с поддержкой мобильной сети — все $300. Это всего на $100 дешевле полноценной домашней игровой консоли и почти вдвое дороже все еще популярной в то время Nintendo 3DS. Не забываем и о проприетарных картах памяти, самая дешевая из которых продавалась за $20.

Спустя год после начала мировых продаж в Sony отчитались о количестве отгруженных PlayStation Vita. За год во всем мире было распродано около 4 млн экземпляров консоли. До провала далеко, но все же было очевидно, что японцы рассчитывали на более теплый прием.

Последовали экстренные меры. Сначала Sony снизила на четверть цену, а чуть позже выпустила доработанную модель — так называемую PS Vita 2000. Она была легче и компактнее, получила вдвое больше ОЗУ, но оснащалась недорогим IPS-дисплеем. Чтобы сэкономить, убрали поддержку 3G.





Продажи медленно поползли в гору, но до показателя 16 млн, на который Sony рассчитывала в 2013 году, она не подобралась и близко. Виной всему, конечно, отсутствие добротных AAA-игр. Сама японская корпорация, скорее всего, не могла уделить своему детищу должного внимания, так как готовилась к выходу PS4, которая при любом раскладе должна была принести больше прибыли, чем ее портативный собрат.

Сторонние студии также не торопились создавать что-нибудь годное для Vita. Разработка стоила дорого, а с учетом скромных продаж консоли не факт, что игра окупится. Sony старалась поддерживать жизнь в устройстве. PS Vita попробовали тесно интегрировать с PS4, были запущены кросс-платформенные покупки, когда одну игру можно было проходить хоть на портативной, хоть на домашней приставке.

Все тщетно. К концу 2014 года Vita практически перестала продаваться. По сути, скромный жизненный цикл консоли не достиг даже трех лет, хотя изначально в Sony рассчитывали поддерживать устройство хотя бы до 2020 года (скорее всего, наследника Vita представили бы одновременно с PS5).





Любопытно, что после того как Sony окончательно махнула рукой на свой провал, на Vita наконец вышло несколько достойных игр. Кроме того, в 2016 году ей сделали «искусственное дыхание» пираты, благодаря которым на Vita можно было запускать взломанные игры. Впрочем, для японской компании это, наоборот, был еще один знак, что об этой консоли лучше поскорее забыть.

По состоянию на 2017 год, когда PS Vita окончательно перестали выпускать, было продано чуть больше 15 млн экземпляров. Это меньше, чем годовой запланированный показатель Sony. Для сравнения: Nintendo 3DS за все время существования разошлась тиражом 67 млн штук, а PSP — 80 млн.

Microsoft Kinect

Инновационный контроллер от Microsoft очень долго оставался символом успеха и победы новых технологий. Одно время казалось, что он нужен всем — не только геймерам. Многие были уверены, что в будущем нечто наподобие Kinect поселится во всех технически продвинутых девайсах. Но прошло десять лет, и об устройстве вспоминают разве что во время приступа ностальгии.





Начиналось все невероятно перспективно. Первая версия Kinect была призвана помочь поднять продажи консоли Xbox 360. И с этой задачей устройство прекрасно справилось. Напомним, Kinect представлял собой небольшую коробочку, в которой прятался целый ворох сенсоров и микрофон. Девайс отслеживал движения и голос пользователя, что в теории позволяло управлять играми собственным телом, без контроллера в руках. Игры для этого, конечно, должны быть оптимизированы.

Презентация Kinect произвела если не эффект разорвавшейся бомбы, то нечто очень близкое. Люди раскрыв рты смотрели, как виртуальные человечки повторяли движения за игроком. Тогда многие были уверены, что видят перед собой будущее гейминга, в котором не останется места привычным контроллерам.





Не сказать, что Kinect поддерживался огромным количеством AAA-проектов, однако недостатка игр не было. Та же казуальная Kinect Adventures стала и вовсе самой популярной игрой для Xbox 360. В общем, новинка сделала свое дело и здо́рово помогла популярности приставки в середине ее жизненного цикла.

Менее чем за две недели с начала продаж Kinect разошелся тиражом в миллион экземпляров. За два месяца показатели достигли впечатляющих 8 млн! К моменту анонса Xbox One в 2013 году продажи контроллера составляли уже 25 млн штук. Microsoft Kinect стал самым популярным в мире игровым аксессуаром. Кроме того, его начали использовать не только в играх. Сенсор успешно внедряли в медицину, с его помощью сделали переводчик языка жестов в текст, девайс покупали для сканирования предметов и последующей печати 3D.

Kinect стал заметным событием в мире — не только игровом, а вообще. Потрясающее устройство, название которого постепенно становилось нарицательным. Удивительный пример успеха! Тогда что это устройство делает в наших историях грандиозных провалов?





Всему виной Xbox One. Вместе с приставкой в 2013 году была представлена и вторая версия Kinect. Устройство вроде бы стало еще лучше: оно получило более продвинутую камеру, научилось определять мимику, температуру тела, стало быстрее и точнее реагировать на движения пользователя. В новых играх тоже не было недостатка — анонсировалось несколько интересных проектов с поддержкой Kinect 2.0. Ожидался новый виток революции, но на деле получилось одно из самых ненавистных устройств в игровой индустрии.

С подтормаживаниями первого Kinect люди смирились. Это было абсолютно новое устройство, которое дарило яркий игровой опыт. Кому этот опыт импонировал, тот покупал девайс для своей Xbox 360. В случае с Xbox One полагался комплектный Kinect 2.0, который удорожал консоль на $100 по сравнению с конкурентом в лице PlayStation. Оказалось, далеко не все готовы переплачивать.





Ситуацию усугубили технические огрехи. Новинка недалеко ушла от предшественника и все еще с трудом отслеживала жесты. Люди рассчитывали, что Microsoft доработает революционный контроллер, а он стал даже еще более «сырым». В итоге попытка управляться с помощью Kinect 2.0 хотя бы в интерфейсе вызывала раздражение. А зачем за раздражение переплачивать $100?

Отбиваясь от помидоров и тухлых яиц, Microsoft позволила покупать Xbox One без Kinect. Продажи консоли после этого поползли вверх. Эффект новизны от первой версии контроллера прошел, а во второй, по сути, не предложили ничего нового и даже не развили идеи предшественника.

Интерес к Kinect потеряли не только геймеры, но и, что логично, разработчики. А потом — и сама Microsoft, которая в конце концов вообще перестала продавать сенсор и убрала возможность его подключения к своим приставкам.





В 2017 году Kinect исчез, его стало модно ругать. Питер Молинье, студия которого сделала под сенсор Microsoft новую серию игры Fable, сначала нахваливал контроллер, а спустя несколько лет заявил, что на самом деле Kinect изначально был полной катастрофой и провалом. По его словам, разработчики устройства очень много обещали, но так и не смогли реализовать даже половину своих идей.

Технологии Kinect по сей день широко используются во многих сферах, но не в игровой. Устройство от Microsoft очень громко заявило о себе, но поддерживать интерес публики смогло недолго.

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