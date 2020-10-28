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«Миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы»

28.10.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Преподаватели еще одного вуза выступили в поддержку протеста.

«Миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы»

На этот раз свое видеообращение записали преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы. Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для ее улучшения?» — задают они риторический вопрос.

Преподаватели призвали власть прекратить подавление мирных протестов, освободить политзаключенных и провести новые, честные выборы.

 

 

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