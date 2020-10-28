|
«Миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы»
Источник материала: Навiны
Преподаватели еще одного вуза выступили в поддержку протеста.
На этот раз свое видеообращение записали преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
«Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы. Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для ее улучшения?» — задают они риторический вопрос.
Преподаватели призвали власть прекратить подавление мирных протестов, освободить политзаключенных и провести новые, честные выборы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно только молчать и выполнять приказы»
Преподаватели еще одного вуза выступили в поддержку протеста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)