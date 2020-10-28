Латушко рассказал о новой тактике протеста

Национальная забастовка — это новый и, пожалуй, решающий этап нашей общей борьбы, который пусть не моментально, но гарантированно приведет нас к победе.





Об этом в своем телеграм-канале написал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Он отметил, что, несмотря на репрессии власти в отношении некоторых участников первого дня забастовки, во вторник «к забастовке подключились новые участники, благодаря которым процесс становится более масштабным».

«С каждым днем он будет увеличиваться, пока не достигнет апогея. Наша коллективная задача — дойти до этой кульминации, которая будет означать падение режима Лукашенко. А для этого национальную забастовку нужно продолжать», — отметил Латушко.

Он призвал протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, вузов и других учреждений.

Это необходимо, чтобы «поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу, который идет на жесткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь».

«Все уволенные будут восстановлены. Арестованные — освобождены. Незаконно осужденные — оправданы. И помните: всех — не отчислят, не уволят, не арестуют. Управлять страной, которая больше не подчиняется, власть не сможет», — подчеркнул Латушко.

Он считает, что «власть окончательно утратила рассудок» и готова «разрушить всю страну ради того, чтобы удержаться».

Несмотря на угрозы со стороны Александра Лукашенко, член президиума КС считает, что «люди больше не боятся»: «Своими нелепыми угрозами он только подстегивает белорусов бастовать активнее, чтобы не дать разрушить всю страну».

«Благополучие белорусского общества — последнее, что волнует Лукашенко. Если бы он мог, посадил бы в тюрьмы всех людей, только бы не сталкиваться с реальностью — в которой он окончательно проиграл народу», — убежден Латушко.