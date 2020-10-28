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Преподаватели МГЛУ официально уведомили ректора о забастовке
Источник материала: Навiны
Преподаватели Минского государственного лингвистического университета официально уведомили ректора о своей забастовке.
«Мы, как студенты, присоединяемся! При возникновении у администрации вопросов, ссылаемся на уведомление наших преподавателей!» — сообщается
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Преподаватели Минского государственного лингвистического университета официально уведомили ректора о своей забастовке.
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