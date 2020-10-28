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Понятный рычаг давления: эксперт о "приоритете" БелАЭС для Евросоюза

28.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Понятный рычаг давления: эксперт о "приоритете" БелАЭС для Евросоюза

"Это интересная и странная ситуация", таким образом собеседник Sputnik прокомментировал недавнее заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, озвученное через его пресс-службу, о том, что "безопасность Островецкой АЭС стала приоритетным вопросом в ЕС по инициативе Литвы".

© Photo : Белэнерго
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"Например, в последние четыре года мы столкнулись с серьезным увеличением числа аварийных остановок и аварийных инцидентов на украинских АЭС, но это никак не повлияло на отношение стран ЕС, хотя отдельные приграничные страны, к примеру, Венгрия, высказывали опасения, насколько безопасно эксплуатируются  украинские АЭС сейчас", ― приводит пример Кондратьев.

Если говорить о белорусской АЭС, то она построена по новейшим российским технологиям, которые в полной мере учитывают весь опыт эксплуатации атомных электростанций и в которых применен большой объем технологических решений по пассивным системам безопасности, срабатывающим даже тогда, когда отключается полностью электроснабжение энергоблока, рассуждает эксперт.

"В этом смысле новая белорусская АЭС намного более безопасна подавляющего большинства атомных станций, эксплуатируемых в западной Европе", ― делает вывод Кондратьев.

Конечно, страны ЕС могут выдвигать какие-либо свои условия для Беларуси, связанные с эксплуатацией БелАЭС, но "вряд ли это можно объяснить заботой о безопасности, в большей степени это вопросы политического давления, и сейчас к ним присоединяется и экономическое давление", добавляет собеседник.

"Беларусь в последние несколько месяцев оказалась в очень непростой ситуации, и это может быть понятным рычагом давления на белорусскую сторону, но к безопасности самой атомной станции это не имеет никакого отношения", ― убежден Кондратьев.

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Какие-либо условия эксплуатации БелАЭС, которые Евросоюз по инициативе Литвы может выдвинуть Беларуси, вряд ли будут иметь отношение к заботе о безопасности...
 
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