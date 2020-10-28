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Более 700 фур продолжают стоять в очередях на границе со странами Евросоюза

28.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Более 700 грузовиков утром в среду все еще стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на протяжении последних шести недель. Во вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 1030 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, к середине недели ситуация заметно улучшилась.

© Sputnik / Олег Минеев
Госопгранкомитет прокомментировал очереди на границе

Больше всего машин на белорусско-литовской границе скопилось в пункте пропуска "Бенякони": там стоят более 190 фур. Есть проблемы с пересечением границы и в пункте пропуска "Каменный Лог", где находятся сейчас более 130 авто. В "Привалке" и "Котловке" в очередях стоят по 90 и 80 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией небольшие очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" выезда в ЕС ждут в данный момент более 50 фур, в "Урбанах" - более 60.

На границе Беларуси с Польшей утром в среду также есть небольшие затруднения в некоторых пунктах пропуска. Так, в пункте пропуска "Брузги" стоят на выезд более 100 грузовых авто, в "Берестовице" - более 30.

 Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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Теги: Минск
 
 
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По сравнению с началом текущей недели ситуация в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польше заметно улучшилась.
 
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