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Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США – видео

28.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Животные зоопарка в Красноярске "предсказали" исход президентских выборов в США. Выбрать будущего американского лидера предложили бенгальскому тигру Хану, амурскому тигру по кличке Бартек и медведю Буяну.

В вольеры животных принесли по два арбуза с вырезанными на поверхности плодов портретами кандидатов: бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена и действующего главы США, республиканца Дональда Трампа. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Тигр Бартек разбил арбуз с портретом Трампа, скинув его с постамента.

Бенгальский тигр Хан загнал в угол вольера сначала арбуз демократа, а немного позже в другую сторону отправил и арбуз республиканца.

Для медведя Буяна оба кандидата пришлись по вкусу. Сначала он полакомился плодом с портретом Трампа, а затем и арбузом с изображением Байдена.

Как трактовать такой выбор животных не очень ясно. Считать ли победителем кандидата, чей арбуз остался цел или же наоборот – выбор каждого зрителя.

Шуточное голосование в этом году продолжает традицию звериных выборов в зоопарке "Роев ручей". В 2016 году хищники уже "выбирали" американского президента с помощью арбузов. Тогда их симпатии склонились в пользу Хиллари Клинтон, но победа в итоге досталась Дональду Трампу.

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Животным в зоопарке предложили выбрать будущего американского лидера, в вольеры хищников принесли по два арбуза с портретами кандидатов. Смотрите на видео, чем...
 
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