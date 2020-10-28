Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Животные зоопарка в Красноярске "предсказали" исход президентских выборов в США . Выбрать будущего американского лидера предложили бенгальскому тигру Хану, амурскому тигру по кличке Бартек и медведю Буяну.

В вольеры животных принесли по два арбуза с вырезанными на поверхности плодов портретами кандидатов: бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена и действующего главы США, республиканца Дональда Трампа.

Тигр Бартек разбил арбуз с портретом Трампа, скинув его с постамента.

Бенгальский тигр Хан загнал в угол вольера сначала арбуз демократа, а немного позже в другую сторону отправил и арбуз республиканца.

Для медведя Буяна оба кандидата пришлись по вкусу. Сначала он полакомился плодом с портретом Трампа, а затем и арбузом с изображением Байдена.

Как трактовать такой выбор животных не очень ясно. Считать ли победителем кандидата, чей арбуз остался цел или же наоборот – выбор каждого зрителя.

Шуточное голосование в этом году продолжает традицию звериных выборов в зоопарке "Роев ручей". В 2016 году хищники уже "выбирали" американского президента с помощью арбузов. Тогда их симпатии склонились в пользу Хиллари Клинтон, но победа в итоге досталась Дональду Трампу.

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